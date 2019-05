'Xiaomi Mi Mix 3 5G' Batı Avrupa’da Satışa Çıkıyor

Bu yıl 5G teknolojisine geçişle birlikte dünya genelinde çeşitli 5G destekli cihazların piyasaya çıkışını görmeye başladık. Xiaomi’nin Batı Avrupa Sorumlusu Wen Ou, İtalya ve İspanya’daki 5G destekli ilk telefonun satışlarına başlamak üzere olduklarını bir Twitter paylaşımıyla duyurdu.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren iki yeni Avrupa pazarında (İtalya ve İspanya) satışa sunulacak. Bu cihaz, bu iki ülkede satışa sunulan 5G destekli ilk telefon olarak dikkat çekiyor.

Telefon, ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında MWC 2019’daki Xiaomi basın etkinliğinde 599 euroluk (yaklaşık 4.040 TL) fiyatıyla duyurulmuştu. İspanya’daki müşteriler telefonu bu orijinal fiyattan satın alabilme şansına sahip olacak fakat İtalya’daki müşterilerin biraz daha yüksek bir ücret ödemesi gerekecek. Xiaomi’nin internet sitesine göre Mi Mix 3 5G İtalya’da 699 eurodan (yaklaşık 4.720 TL) satılacak.

Big announcement as we start our Monday....#MiMIX3 5G will go on sale in Spain and Italy on May 23!



We are the FIRST to start selling a 5G smartphone in both these markets🥇 #5GIsHere pic.twitter.com/ZV9ik8ipzx