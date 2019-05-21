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'Xiaomi Mi Mix 3 5G' Batı Avrupa’da Satışa Çıkıyor

Xiaomi Mi Mix 3 5G
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil

Bu yıl 5G teknolojisine geçişle birlikte dünya genelinde çeşitli 5G destekli cihazların piyasaya çıkışını görmeye başladık. Xiaomi’nin Batı Avrupa Sorumlusu Wen Ou, İtalya ve İspanya’daki 5G destekli ilk telefonun satışlarına başlamak üzere olduklarını bir Twitter paylaşımıyla duyurdu.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren iki yeni Avrupa pazarında (İtalya ve İspanya) satışa sunulacak. Bu cihaz, bu iki ülkede satışa sunulan 5G destekli ilk telefon olarak dikkat çekiyor.

Telefon, ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında MWC 2019’daki Xiaomi basın etkinliğinde 599 euroluk (yaklaşık 4.040 TL) fiyatıyla duyurulmuştu. İspanya’daki müşteriler telefonu bu orijinal fiyattan satın alabilme şansına sahip olacak fakat İtalya’daki müşterilerin biraz daha yüksek bir ücret ödemesi gerekecek. Xiaomi’nin internet sitesine göre Mi Mix 3 5G İtalya’da 699 eurodan (yaklaşık 4.720 TL) satılacak.

Vodafone, İspanya’da 5G hizmetinin yaz aylarından itibaren kullanıma hazır olacağını şimdiden duyurdu. Ancak İtalya’da TIM ve Vodafone öncülüğünde 5G’ye geçiş işlemleri Haziran ayından sonra tamamlanacak.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, Xiaomi’nin Mi Mix 3 modeliyle benzer teknik özelliklere sahip. Ancak Mi Mix 3 5G’de 3.800mAh’lik daha büyük bir batarya mevcut. Cihazda ön kamera kümesini ortaya çıkarmak için aşağıya doğru kaydırılabilen 6.39 inç’lik bir ekran yer alıyor. Telefonda 12MP’lik çift kameranın yanı sıra, 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 24MP selfie kamerasından oluşan çift ön kamera bulunuyor. Cihazda ayrıca, arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, 10 GB RAM ve en az 64 GB’lık arttırılabilir bellek de mevcut.

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