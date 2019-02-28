Xiaomi Redmi Note 7 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 7 Pro’yu tanıttı. Qualcomm’un Snapdragon 675 işlemcisini kullanan cihaz, 48MP ana kamerasıyla öne çıkıyor.

Redmi Note 7 Pro ‘nun arkası, son dönemde birçok marka tarafından benimsenmiş bir tasarım trendi olan Degrade, yani renk geçişli bir cam yüzeyle kaplanmış; ancak parlaklıktan hoşlanmayan kullanıcılar için arkası düz siyah olan bir model de bulunuyor.

Uzay Grisi, Bulutlu Kırmızı ve Bulutlu Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, su damlası şeklindeki çentiği ile geliyor.

Gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alan Redmi Note 7 Pro, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçeneklerine sahip.

Kutusundan Android Pie tabanlı MIUI 10 ile çıkan cihaz, 4.000mAh değerinde bir bataryayı bünyesinde barındırıyor. Hızlı Şarj 4 desteğiyle gelen Redmi Note 7 Pro, 18W’a kadar çıkan şarj cihazlarıyla da uyumlu.

48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensöre sahip olan telefon, düşük ışıkta muazzam fotoğraflar çekebiliyor.

Gelelim fiyatlara. Bugün itibarıyla Hindistan’da piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 7 Pro, 4GB RAM ve 64GB depolama için 13.999 rupi (196 dolar), 6GB RAM ve 128GB depolama içinse 16,999 rupi (238 dolar) olacak.