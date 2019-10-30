Yakuza 4 HD Remastered, PS4 için Satışa Sunuldu

GamesCom 2019 fuarı sırasında yeni bir duyuru yapan SEGA, Yakuza Kiwami (Yakuza HD Remastered) ve Yakuza Kiwami 2 (Yakuza 2 HD Remastered) sonrasında üçüncü, dördüncü ve beşinci oyunların da HD Remastered olarak mevcut nesle geleceğini müjdelemişti. Hatta Yakuza 3 HD Remastered da aynı gün PlayStation Store üzerinden satışa sunulmuştu.

İki aylık bir bekleyişin ardından Yakuza 4 HD Remastered da oyuncular ile buluştu. Eğer The Yakuza Remastered Collection sahibiyseniz, şu an itibarıyla indirebilirsiniz.

Yakuza 4 seri için önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Nedeni ise Kazuma Kiryu haricinde Shun Akiyama, Taiga Saejima ve Masayoshi Tanimura olmak üzere farklı karakterleri de yönetebiliyorsunuz. Bu sistem daha sonradan Yakuza 5 ve Kazuma Kiryu hikayesinin en başına dönülen Yakuza 0 oyununda da karşımıza çıkmıştı.

Yakuza 4 HD Remastered, 1080p çözünürlükte 60 FPS gibi göze oldukça hoş görünen bir akıcılıkta oynanabiliyor. Geliştirilen içerikler ve yerelleştirmelerin güncelleştirilmesine ek olarak, aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda da görebileceğiniz üzere Tanimura karakteri için aktör Hiroki Narimiya tasviri kullanılamadığından dolayı modelleme değişikliğine gidildi.