Yeni Vision Pro İlk Kez Ortaya Çıktı: Apple Neyi Değiştirecek?

Apple'ın 2023'te sürpriz bir hamleyle tanıttığı sanal gerçeklik başlığı Vision Pro ikinci yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Cihaz, yüksek ağırlığı ve "tuzlu" olarak nitelendirilen fiyat etiketi nedeniyle satış rakamlarında beklenen patlamayı yapamadı. Ancak yine de tüm gözler bu modelin yeni versiyonuna çevrilmiş durumda.

Yakında tanıtılması beklenen yeni Apple Vision Pro ilgili son gelişmeler ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) belgelerinden geldi. Bu belgelerle birlikte resmen doğrulanan yeni modelin bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Yeni Vision Pro Tıpkı İlk Model Gibi Wi-Fi 6 Teknolojisiyle Geliyor

Paylaşılan FCC belgeleri, yeni sanal gerçeklik (VR) başlığının şu anda test aşamasında olduğunu gösteriyor. Cihazın an itibariyle SAR ve WLAN gibi çeşitli testlerden başarıyla geçtiği bildirilirken ayrıca kullandığı Wi-Fi teknolojisinin de ilk model ile aynı olduğu görülüyor.

Belgelere göre yeni Apple Vision Pro, beklenenin aksine Wi-Fi 7 teknolojisini desteklemeyecek. Apple, bunun yerine ilk Vision Pro modelinde kullandığı Wi-Fİ 6 teknolojisine bu cihazda da güvenecek. Şirketin artık pek çok cihazında Wi-Fi 7'yi tercih ettiği düşünüldüğünde bu kararın şaşırtıcı olduğu söylenebilir.

Öte yandan cihazın diğer teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak analistler, yeni VR başlığının yeni nesil MacBook'lara güç verecek M5 işlemci setine sahip olacağına neredeseyse kesin gözle bakıyor.

Söylentilere göre Vision Pro, selefinin eleştirildiği pek çok alanda da önemli iyileştirmeler sunacak. Örneğin yeni modelin daha hafif bir yapıya sahip olacağı ve daha çok platfrom ve içeriği destekleyeceği öne sürülüyor.

Yeni Apple Vision Pro Ne Zaman Çıkacak

İddialara göre yeni M5 çipli Vision Pro modeli için çok fazla beklemeyeceğiz. Zira yeni cihazın bu yıl bitmeden tanıtılması ve lansman etkinlğini takip eden haftalarda resmen satışa sunulması bekleniyor.

Fiyat tarafında ortaya atılan söylentiler ise kullanıcıları üzecek cinsten. Gelen son bilgiler yeni modelin 3.499 dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulmayacağını gösteriyor.

Peki siz yeni Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, rakibi Meta Quest 3S'in önüne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.