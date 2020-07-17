Yeni Assassin's Creed Valhalla Fragmanı Eivor'a Odaklı

Ubisoft, serinin yeni oyunu için yeni tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Fransız yayıncı, yeni Assassin's Creed Valhalla fragmanı ile heyecanı körüklüyor.

Assassin's Creed serisi ilk oyunundan bu yana bizlere farklı dönemlere gittiğimiz etkileyici hikayeler sunmuştu. Bu defa da Viking çağına gidecek ve Eivor ve beraberindeki topluluğun başından geçenleri öğreneceğiz. 17 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan oyun için heyecanlanırken, Fransız yayıncı da heyecanımızı arttıracak yeni bir fragmanı bizlerle buluşturdu.

Yeni Assassin's Creed Valhalla Fragmanı Eivor'a Odaklanıyor

Eivor'un Yazgısı adıyla yayınlanan fragmanı aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Hem oynanışa hem de ara sahnelere yer verilen fragmanda, fondaki seslendirme ile ana karakterimizin şan ve zafer için çıktığı yolculuğu sert çatışmaların olduğu kesitler halinde görme fırsatımız oluyor. Her şeye mal olacağı söylenen bu yolculuk sırasında da Eivor'u zorlu kararlar almasının gerekeceği ve zorlu mücadelelere girmek durumunda olacağı anlar bekleyecek. Bakalım ana karakterimiz için yolun sonunda ne olacak?

Keyifli seyirler dileriz!

Assassin's Creed Valhalla Detayları

Tercihinize göre cinsiyeti erkek veya kadın olabilecek Eivor, sonu gelmeyen bir savaş ve azalan kaynaklar yüzünden Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri olacak ve yolculuklar grubu, Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına geçirecek.

Hikaye boyunca, grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Bu süreçte de Viking savaşçılarının çatışma stilini tam olarak yansıtacak şekilde revizyondan geçirilmiş olan sistem sayesinde tercihen aynı anda balta ve kılıç dahil iki silahı birden veya bir elinizde silah ve diğer elinizde kalkan kullanarak çok daha fazla düşman çeşidi ile çarpışabilir veya Hidden Blade ile işinizi gizlice halledebilirsiniz.

Elinizdeki az miktardaki kaynaklarınız ile rıhtımdan gözünüze herhangi bir noktaya daha fazla kaynak için kadırganız ile akınlar düzenleyebileceksiniz. Bununla birlikte, sadece daha fazla kaynak için değil Sakson kalelerine ve ordularına karşı akınlar da yapabileceksiniz. Elde edeceğiniz kaynaklar, etkinizi bir yandan da büyüteceğiniz yerleşkenizin ötesine geçirmiş olacak.

Vikingler olarak İngiltere topraklarının kontrolü için verilen güç savaşının ortasında yeni yerleşkenizi kurup genişletmeye çalışırken, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile karşılaşacak ve Eivor olarak her şeye rağmen Valhallah salonunu görüş alanınızda tutmaya devam etmeye çalışacaksınız.

Assassin's Creed Valhalla oyunundaki gerek savaşlarda gerekse de diyaloglar sırasında farklı seçimler yapabileceksiniz ve bu seçimleriniz de zafere giden yolda farklı adımlar olacak ve sizi farklı bitişlere ulaştıracak.

Ubisoft tarafından daha önceden paylaşılan detaylarda, serinin yeni oyununda avcılık, bar oyunları ve İskandinav geleneklerinden Viking rap savaşları olarak da bilinen söz düellolarına katılabileceksiniz.