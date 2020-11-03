Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Detayları Paylaşıldı

Activision yayıncılığında Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bir önceki oyunun tanıtımı için uygulanan yöntemin izinden gidildiği yeni oyunda, öncelikle ana senaryo, ardından çok oyunculu modlar ve son olarak Zombies tanıtılmıştı. Bugün ise Treyarch Studios, yeni Call of Duty: Black Ops Cold Zombies detayları ile karşımıza çıktı. İşte detaylar!

Geçtiğimiz haftalarda ilk detayları öğrendiğimiz Zombies, bizlere yepyeni bir senaryo sunacak. Öyle ki orijinal Call of Duty: Black Ops oyunundaki Grigori Weaver tarafından yönetilen Requiem adındaki CIA destekli uluslararası müdahale ekibinin bir parçası olan operatörler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir yeraltı sığınağını araştıracak ve altında neyin olduğunu araştırmaya çalışacaklar. Bu süreçte de enfeksiyonlu düşmanlar da ekibe tebelleş olacaklar. Rakipleri olan Omega Group ise dünya üzerinde görülen açıklanamaz olaylar ve anormallikler üzerinde çalışmaya ve bunları kendi avantajlarına kullanmayı isteyecek.

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold Zombies Detayları Heyecan Verici

Yakın bir zaman önce ise Treyarch Studios, Zombies hakkında merak edilen detayları gün yüzüne çıkartan bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma göre, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkış gününde Jugger-Nog, Quick Revive, Speed Cola, Stamin-Up, Deadshot Daiquiri ve Elemental Pop olmak üzere altı takviye (Perk) olacak. Bu takviyeler oyundaki her bir turda belirli bir aşamaya ulaştığınızda kazanacağınız Raw Aetherium Crystal’leri ile üç kademeli olarak geliştirebiliyorsunuz.

Serinin önceki oyunlarından farklı olarak bu defa silahların bulunurluk seviyeleri olarak. Bu seviyeler, Common/Loadout, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary olarak sıralanıyorlar. Silahınıza seviye atlatmanız durumunda, hem verdiği hasar artacak hem de takabileceğiniz eklenti sayısında artış olacak. Mesela bir Umcommon silah % 50 hasar verecek iken Legendary seviyesine geldiğinde % 300 oranında hasar verir hale gelecek.

Zombies için bir diğer yenilik ise Custom Loadouts sistemi olacak. Klasik Zombies yapısından uzaklaşılmayacak olan Custom Loadouts sisteminde, açtığınız silahları ve kozmetik eşyaları, oyunda bütünleşik ilerleme olacağından dolayı Zombies içeriğinde kullanabileceksiniz. Bu da keyif aldığınız oynanış stilinizi koruyabilmenizi ve daha ileri turlara daha hızlı ulaşabilmenize olanak tanıyacak. Bununla birlikte, Zombies kısımdaki Loadout’lar çok oyunculu modların bulunduğu kısma göre daha sadece olacak. Mesela sadece bir silah ve bir Field Upgrade seçebileceksiniz. Dahası ise silahınızın eklentileri ve kozmetikleri Common olacak.

Treyarch Studios tarafından verilen bilgilerin devamında, Field Upgrade’lere de değinilmiş. Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkış gününde Frost Blast, Healing Aura, Energy Mine, Ring of Fire ve Aether Shroud olmak üzere beş seçeneğiniz olacak.

Oyundaki zırh sistemi, üç yüz altmış derece korkuma sağlayacak. Zırh, düşmanlardan ender olarak düştüğü gibi Salvage kullanarak da satın alabileceksiniz. İsabetlerde aldığınız hasar hafifletilecek ama dayanıklılığı tahmin edebileceğiniz üzere sınırlı olacak. Eğer belirli düşmanlardan düşen Armor Shard’ı alırsanız, zırhınızı kısmi olarak tamir edebileceksiniz. Tercihen Salvage kullanarak da tamir edebilmeniz mümkün olacak. Zırh için hasarı hafifletme ve dayanıklılık süresi olmak üzere iki kademeli olarak geliştirebileceksiniz.

Zombies bu defa, bütünleşik aşama kaydetme sisteminin bir avantajı olarak Scorestreak ve destek birimleri de sunacak. Çıkış gününde bulunacak olan destek birimleri Combat Bow, Sentry Turret, War Machine, Chooper Gunner ve Self-Revive olacak. Bu birimler, Mystery Box’ların içinde çıkacaklar ama ne yazık ki her defasında değil. Haliyle bir tanesi karşınıza çıkarsa, şans yüzüne gülmüş demektir.

Oyunda öldüreceğiniz her bir enfeksiyonlu düşmanın Salvage, Armor ve ekipman düşürme ihtimal bulunacak. Ekipman ve Scorestreak açtığınızda, oyun içindeki üretim kısmında bunlar üretilmeye hazır olacaklar. Eğer yanınızda yeteri kadar kaynak varsa, üretim yapabilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak Zombies, seçeneğe bağlı Exfil sistemi sunacak. Onuncu turun bitiminden sonra, her beş tur sonrasında haritanın başlangıç bölgesinde kullanabileceğiniz ve Exfil çağrısında bulunabileceğiniz bir telsiz olacak. Etkinleştirdiğinizde ise normal tur bitecek ve belirli bir süreçte Exfil sitesine ulaşmanızın gerekecek yeni bir görev verilecek. Siteye ulaştığınızda, sizi almaya gelen bir helikopter ile karşılaşacaksınız. Eğer bu helikoptere biner ve kaçmayı başarırsanız, fazladan deneyim puanı ve Raw Aetherium Crystal’i ödülünüz olacak.

PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmiş olan Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.