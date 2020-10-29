Yeni Demon's Souls Remake Fragmanı Yayınlandı

Yeni Demon's Souls Remake fragmanı bugün itibarıyla yayınlandı. Sabırsızlıkla beklenen oyunun yeni fragmanı bir hayli etkileyici görünüyor. Detaylar haberimizde.

Yeni Demon's Souls Remake Fragmanı

FromSoftware oyunlarını seven oyuncular için Kasım, güzel bir ay olacak. Çünkü bir takım söylentilerin ardından duyurulan Demon’s Souls Remake, PlayStation 5 ile aynı piyasada olacak. Orijinal geliştirici ekibin tam anlamıyla işin içinde olmadığı yeniden yapım, Bluepoint Games ve SIE Japan Studio ortaklığında geliştiriliyor ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak.

12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Demon’s Souls Remake için bugün yeni bir fragman yayınlandı. Dahası ise, GameSpot, Geek Culture, IGN, Polygon, Famitsu ve GAME Watch tarafından yayınlanan yeni ön-incelemeler kapsamında yeni detaylar da ortaya çıktı. Öncelikle yeni bir seçenek sayesinde karakterinizi Nexus içine saklayabileceksiniz. Bu bir nevi depolama olacak. Ayrıca belirli bir miktar ruh harcayarak karakterinizi değiştirmeniz de mümkün olacak. SIE Japan Studio’dan Yaratıcı Yönetmen Gavin Moore, karakter yaratma ekranını güncellediklerini ve binlerce seçeneğin oyunculara sunulacağını belirtti.

Demon’s Souls Remake, yeni bir kamera sistemi ile gelecekmiş ama eğer hoşunuza gitmezse, eski kamera sistemine dönüş yapabilmeniz mümkün olacak. Oyunda farklı filtre seçenekleri de olacakmış. Bu sayede siyah-beyaz veya PlayStation 3 dönemini anımsatacak klasik bir filtre ile oynayabileceksiniz.

Hazır PlayStation 3 lafı geçmişken, orijinal oyundaki bütün her şey standart sürümde de olacakmış ama keşfedilmesi gereken bir sürü yeni içerik olacakmış. World Tendency de hiçbir değişikliğe uğramamış. Ne var ki kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklere gidilmiş. Bunu yapmaktaki amaç ise oyuncuların hangi World Tendency durumunda olduklarını anlamalarını kolaylaştırabilmekmiş. Ek olarak yeniden yapımda, Full Moon Grass daha ağır olacağından dolayı sağlık bitkisi daha sınırlı olacakmış. Herhangi bir zorluk derecesi seçimi de olmayacak.

Demon’s Souls Remake Fractured Mode olacak. Yaratıcı Yönetmen Gavin Moore bunun oyuncular için zorlayıcı olduğunu söylüyor. Çünkü bu mod, oyunun haritasını tersine çeviriyormuş.

Son olarak, oyunda fotoğraf modu ve Cinematic ve Performance olmak üzere iki farklı oynanış modu olacakmış. Cinematic moda alırsanız 4K 30 FPS akıcılıkta oynayabilecekken, Performance ise değişken 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılık sunacak.