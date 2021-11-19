Yeni Holografik Kamera ile Neredeyse Her Şeyi Görmek Mümkün

Yeni holografik kamera katı ve opak her şeyi gösteriyor. Northwestern Üniversitesinde tasarlanan cihaz, ışık saçan nesnelerin tamamını görüntüleyebiliyor. Uzmanlar, uzaydan tıp alanına kadar böyle bir kamera teknolojisinin varlığına ihtiyaç duyulacağına inanıyor.

Northwestern Üniversitesindeki mühendisler, havadaki su taneciğinden (sis) insan eti ve kemiğine kadar farklı katı ve opak nesneleri görebilen güçlü bir kamera yarattı. Bu teknoloji, bilim kurgu filminden kopmuş gibi görünüyor.

Northwestern Engineering'den yapılan bir basın açıklamasına göre kamera, "sentetik dalga boyu holografisi" adı verilen bir ışık yakalama sistemine dayanıyor. Lazer ışığını gizli nesnelere dağıtarak ve ardından bir yapay zekanın gizli nesneyi göstermek için sinyalleri yeniden oluşturduğu kameraya geri döndürerek çalışıyor.

Yeni holografik kamera katı ve opak her şeyi gösteriyor

Tıkanmaların veya saçılan ortamın arkasındaki nesnelerin görüntülenmesiyle ilgili nispeten yeni araştırma alanı, görüş alanı olmayan görüntüleme (NLoS) olarak adlandırılır.

İlgili NLoS görüntüleme teknolojileriyle karşılaştırıldığında Northwestern'in yöntemi, geniş alanların görüntülerini milimetre altı ölçümle yakalayabilir. Bu çözünürlük seviyesiyle hesaplamalı kamera, en küçük kılcal damarları görmek için bile potansiyel olarak deriden görüntü alabilir.

Araştırmacıların bulgularının bir makalesi Nature'da yayınlandı. Holografi yöntemi, bilim adamlarının köşelerde dönen arabalar gibi hızlı hareket eden nesneleri ve hatta bir kişinin göğsünde atan bir kalbi görmelerine izin verdiğinden, otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde veya invaziv olmayan tıbbi görüntüleme için kullanılabilir.

McCormick Mühendislik Okulu'nda yardımcı doçent ve çalışmanın baş yazarı Florian Willomitzer, "Teknolojimiz yeni bir görüntüleme yetenekleri dalgasını başlatacak" dedi. Kamera yönteminin uzay araştırması veya su altı akustik görüntüleme için radyo dalgalarına uygulanabileceğini de ekledi.

"Teknolojimiz, yeni bir görüntüleme yetenekleri dalgasını başlatacak. Mevcut sensör prototiplerimiz görünür veya kızılötesi ışık kullanır, ancak ilke evrenseldir ve diğer dalga boylarına genişletilebilir. Örneğin aynı yöntem, uzay araştırmaları veya su altı akustik görüntüleme için radyo dalgalarına uygulanabilir."

Teknoloji hala prototip aşamasında, ancak bununla birlikte erken sonuçlar umut verici gibi görünüyor. Özellikle kendi kendine giden araçlar giderek daha fazla öne çıktıkça gelecekte araba kazalarının önlenmesine yardımcı olabilir. Willomitzer, "Bu kamera birçok alana uygulanabilir, biz sadece yüzeyi çizdik." ifadelerini kullandı.