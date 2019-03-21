Yeni iPhone Modelleri Çentiksiz Olabilir

Apple, önümüzdeki sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone modelleriyle kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Kamera tarafında yaşanacak değişiklikleri daha önce sizlerle paylaşmıştık. İddiaların kalbinde bu kez tasarım var. Şirkete yakın kaynaklara göre, yeni nesil iPhone’larda çentik görmeyebiliriz.

Apple’ın 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X, özellikle tasarım anlamında yepyeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Cupertinolu şirketin 10. yıl modelinde benimsediği çentikli tasarım, sektördeki diğer akıllı telefon üreticilerini peşinden sürüklemişti.

Apple’ın ayak izlerini takip etmeyen yegane markalardan birisi olan Samsung, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı yeni Galaxy S10 ailesinde farklı bir yaklaşım benimsemiş ve sensörleri ekranın içine yerleştirmişti.

Şirkete yakın kaynaklar, Apple’ın yeni iPhone serisinde benzer bir tasarımı benimseyebileceğini söylüyor.

2019 iPhone’lara dair bildiklerimiz şu an için bir elin parmaklarını geçmez. Buna rağmen ekran boyutlarının, 5,8 inç, 6,05 inç ve 6,1 inç olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni modellerde esnek OLED ekran kullanılacak. Bu da, Apple’ın ekran tasarımında elini önemli ölçüde rahatlatacak. Zira yeni OLED ekran teknolojileri, kimileri için büyük sorun olan çentiği ilelebet rafa kaldırabilir.

Son dönemde çentiksiz ekran tasarımına yönelik birçok patent alan Apple, başlattığı trendi sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı tasarımlardan birisi ekranda delik barındırırken, diğeri ise sensörlerin pikseller arasından geçmesine izin verecek bir yaklaşımı benimsiyor.

Yeni iPhone modellerinde değişen tek şey tasarım olmayacak. Son dönemde çıkan birçok rapor, iPhone 11’in üçlü kamera sistemi ile geleceğini iddia ediyor. Daha önce Huawei Mate 20 Pro modelinde gördüğümüz dikdörtgen kamera tasarımını yeni iPhone’larına uyarlamak isteyen Apple, bunun yanı sıra Face ID sistemini de damar tarama teknolojisiyle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.