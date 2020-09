Yeni Mafia: Definitive Edition Fragmanı, Şehri Gösteriyor

2K Games ve Hangar 13, yeni Mafia: Definitive Edition fragmanını yayınladılar. Oyunun geçtiği şehre odaklanan fragman, nostaljik bir hava da veriyor.

Mafia: Trilogy içeriğinde bulunacak olan Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition ile Mayıs ayı içerisinde duyurulmuştu. Orijinal oyunun temelden yeniden yapımı olacak olan Mafia: Definitive Edition, yeni bir grafik motorunun kullanılmış olması neticesinde görsel anlamda evrim geçirecek.

Ne var ki tek yenilik bu değil. Yeni diyaloglar ile güncellenmiş bir senaryo, genişletilmiş fon hikayeleri ve ek ara sahneler, Classic zorluk derecesi, yeni oynanış sekansları ve özellikleri, yeniden kaydedilmiş müzikler, kolaylaştırıcı seçenekler ve çok daha fazla geliştirmeler ile karşılaşacağız. Haliyle halihazırda bildiğimiz oyunu ilk defa oynuyormuş hissiyatı yaşatacak.

Yeni Mafia: Definitive Edition Fragmanı Şehre Odaklanıyor

25 Eylül 2020 tarihinde PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Mafia: Definitive Edition için geri sayım devam ederken, 2K Games ve Hangar 13, Welcome to the City of Lost Heaven adı altında yeni bir fragman yayınladılar.

Bir dakikadan az bir uzunluğu ve ara sahneler ile hazırlanmış olan yeni fragmanda, simgesel Lost Heaven şehrinde genel olarak bir bakış atıyoruz. Yakın ve uzak mesafeli silahlar ile hem yaya durumunda hem de arabaların dahil olduğu yoğun aksiyon dolu çatışmalar ve kaçakçılığın yapıldığı kısımlar ekranlarımıza geliyor.

Bunların dışında, şehri gündüz ve gece vakitlerinde de görme fırsatımız oluyor. Tabii ki bu esnada, yeni grafik motorunun da etkisi ile görsel anlamda atlanan çağa da bir kez daha şahit oluyoruz. Siz de bu şehri özlediniz, değil mi?

Welcome to the City of Lost Heaven fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Mafia konusu

Konusu 1930 yılında geçen ilk oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlar. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye başlayacak.