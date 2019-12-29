Yeni Netflix Dizisi Ragnarok İçin Fragman Yayınlandı

Netflix tarafından yayınlanacak olan yeni Netflix dizisi Ragnarok, daha şimdiden ilgi çekmeye başladı. Fantastik türdeki İskandinav dizisi, 31 Ocak'ta izlenmeye başlanacak. İşte Netflix ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Kıyamet sonrası yaşamı ele alan The Rain dizisinden hemen sonra Netflix, yeni ve ilginç yapımlara el atmaya başladı. Fantastik türdeki dizilerin dünya genelinde tuttuğunu gören şirket, bunlara yüklemeye devam etti. Norveç yapımı Ragnarok dizisi ise, yine buna benzer olacak.

Ragnarok dizisi için yeni fragman geldi

İklimsel bir kıyametin kapısını çaldığı ufak bir Norveç kasabasında geçen bu dizide, üstün güçlere sahip bazı gençler anlatılıyor. Bu gençler, sahip oldukları doğaüstü güçleri yavaş yavaş keşfedecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Bjørn Sundquist ve Gísli Örn Garðarsson gibi isimler yer alacak.

Netflix aboneliğine sahip olanlar, bu diziyi 31 Ocak tarihinden itibaren izleyebilecek. Dizinin fragmanı izledikten sonra, yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlere aktarabilirsiniz.