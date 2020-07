Yeni Outriders Fragmanı, Hikayeyi Detaylandırıyor

Painkiller ve Gears of War serileri, Bulletstorm ve Fortnite: Save the World ile tanınan People Can Fly tarafından PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilen Outriders, Square Enix yayıncılığında bu yılın son çeyreğinde satışa çıkacak. Yayınlanan yeni Outriders fragmanı, hikayeye dair yeni detaylar sunuyor.

Hikaye Odaklı Yeni Outriders Fragmanı

Üç kişiye kadar kooperatif desteğinin sunulduğu bilim kurgu temalı Rol Yapma Oyunu, aslında aşina olduğumuz türden bir hikaye sunacak denebilir. Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, bir sinyalin yakalandığı Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Başta ön keşif için Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da, sonradan hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. Çok geçmeden The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınasının kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor.

Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Journey into The Unknown (Bilinmeyene Yolculuk) adı altında yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Fondaki hikaye anlatımı ile eş zamanlı olarak Enoch gezegeninin ortamının yanı sıra, aksiyon dolu sahneler, bizi bekleyen birçok tehdit ve silahlı çatışmalar ekranlarımıza geliyor.