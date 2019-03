Yeni Red Dead Online Güncellemesi İlkbahar Mevsiminde Geliyor

Rockstar Games, Red Dead Online için yenilikler sunmaya devam ediyor. Şu anda yeni bir güncelleme hazırlık aşamasında. Henüz bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da neler bekleyebileceğimize dair detaylar paylaşıldı.

2013 yılında faaliyete geçen Grand Theft Auto Online oyununu, aradan geçen yıllar boyunca içerik anlamında muazzam bir seviyeye taşımıştı Rockstar Games. Benzer bir çalışmayı da halihazırda beta aşamasında olan Red Dead Online için gerçekleştireceğine dair hiçbir şüphe yok. Bu zamana kadar gördüklerimiz de bunun sağlam bir işareti olmuştu. Kasım ayının bitişine yakın bir zamanda faaliyete geçen Red Dead Online için, bu zamana kadar birçok güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncellemeler ile çeşitli aksaklıklar giderilirken hem yeni modlar eklenmiş hem de oynanışa dair bilhassa saldırgan oyuncular ve takımlar için genel düzenlemeler yapılmıştı. İlkbahar mevsiminde ise bu yenilikler halihazırdaki yeni Free Roam Event da dahil her bir hafta eklenecek yeni Showdown ve Racing modları ile devam edecek.

İlkbahar mevsiminin sonlarına doğru ise sıradaki büyük güncelleme yayınlanacak. Bu güncellemeyle, geçtiğimiz Şubat ayında Red Dead Online için saldırgan oyunculara yönelik alınan önlemi biraz daha geliştirilecek. Bu gelişim sayesinde saldırıya uğrayan oyuncu kendisini savunabilir olacak. Halihazırdaki sisteme göre saldıran oyuncu ve hedef, zaman içerisinde düşman olarak işaretleniyorlardı. Şimdi ise saldırıda bulunan oyuncu doğrudan düşman olarak işaretlenecek ve bu şekilde işaretlenmiş olan oyuncuyu öldürdüğünüz zaman, Hostility seviyesi artmayacak ve başınıza herhangi bir ödül (Bounty) koyulmayacak. Eğer halihazırda başınıza bir ödül koyulmuşsa da herhangi bir artış görmeyeceksiniz. Öte yandan Hostility seviyesinin artışı Free Roam Event, Free Roam Mission, Showdown ve Race modlarına yansıtılmayacak ama mod sırasında diğer oyuncuya saldırırsanız, Hostility seviyenizde artış gerçekleşecek.

Güncellemenin bir diğer getirisi farklı oynanış stili seçenekleri olacak. Her türden oyuncuya hitap etmek isteyen Rockstar Games, Red Dead Online için Offensive Playing Style ve Defensive Playing Style olmak üzere iki farklı seçenecek sunacak. Offensive Playing Style, çeşitli görevleri yerine getirmeyi ve serbest dolaşım yapmayı seven oyuncular için olacak. Defensive Playing Style ise pasif modda takılmayı seven oyuncular için ideal bir seçim olacak. Daha esnek bir oynanış sunulacak ama bu tabii ki düşmanca tutuma göz yumulacağı anlamına gelmiyor. Defansif oyuncular diğer oyuncular tarafından kement ile yakalanamayacakları gibi diğer oyuncuları kementle yakalayamayacaklar. Eğer böyle bir durum olursa, Hostility seviyesi de artırılarak bu oynanış modundan çıkartılacaklar. Bir diğer detay ise serbest dolaşım modunda defansif oyuncular, diğer oyunculara nişan alabilecekler veya diğer oyuncular tarafından kendilerine silah doğrultulabilecek ama kritik hasar alma durumu olmayacak. Eğer mermi kafaya isabet ederse hayatta kalabilecekler. Hostility sistemine bağlı olarak kendilerini savunabilecekler veya kaçabilecekler.

Son olarak yeni A Land of Opportunities, yeni serbest dolaşım görevleri ve anlık olarak katılımda bulunabileceğiniz yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek ve kurulacak olan pusuları geri püskürtmek gibi etkinlikler de gelecek. Ayrıca karakter yaratma ekranı için geliştirmeler, yeniden yapılandırılacak olan günlük meydan okumalar, Red Dead Redemption oyunundaki LeMat Revolver da güncelleme ile gelecek olan diğer yenilikler olacaklar.