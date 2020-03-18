Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım

M-Two tarafından geliştirilen ve Capcom tarafından da yayınlanacak olan Resident Evil 3 (2020) için üç haftadan az bir zaman kaldı. Her ne kadar olayların nasıl patlak verdiği Resident Evil 0 oyununda anlatılmış olsa da üçüncü oyun esasen orijinal oyundaki Konak Hadisesi ile bağlantılı. Eğer bu oyundan öncesini oynamamışsanız ve oynamak istemiyorsanız, şanslısınız. Capcom, Resident Evil 3 (2020) ile ilgili olarak Raccoon City Insident Report (Raccoon Şehri Hadisesi Raporu) adıyla yeni bir fragman yayınladı.

Dört buçuk dakika uzunluğu olan fragmanda, yeni oyuna kadar olan zamanda yaşananlar anlatılıyor. Eğer Resident Evil 0, Resident Evil ve Resident Evil 2 oyunlarını oynayacaksanız, haberin sonundaki fragmanı izlemenize hiç gerek olmadığını söyleyeyim.

Birleşik Devletler'in orta-batısında yer alan büyük bir şehir olan Raccoon City, aynı zamanda da ecza devi Umbrella Corporation'ın da evi konumundaydı. Her şey şehrin kenar mahallelerindeki meydana gelen ve insanların birbirlerini yemeleri ile işlenen cinayet olayları ile başlamıştı. Yapılan ihbarlara geri dönüş yapan Raccoon City Polis Departmanı, araştırma yapması için S.T.A.R.S. Bravo ekibini bölgeye gönderiyor. Helikopterde yaşanan arızaya rağmen sağ salim iniş yapmayı başaran ekip, ilk önce içindeki bütün herkesin öldürüldüğü MP aracını keşfederler. Detaylara bakıldığında ise bu araç ile eski Denizci Billy Coen, infaz edilmek üzere Regarthon üssüne nakledilmektedir.

Senaryonun ilerisindeki bir noktada ana karakterimiz Rebecca Chambers ile Billy Coen'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor ve ikili, yaşanan bu tuhaf olayların arkasında kimin olduğunun ortaya çıkabilmesi için zamana karşı bir mücadeleye girişiyorlardı.

Resident Evil 0 oyununun yirmi dört saat sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil, S.T.A.R.S. Alfa ekibinin başından geçenleri anlatıyordu. S.T.A.R.S. Bravo ile olan irtibatın kesilmesinin ardından bölgeye gönderilen Alfa ekibi, Cerberus adı verilen enfeksiyonlu köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra kendilerini Spencer Konağı'na atarak canlarını güç bela da olsa kurtarıyorlardı. Chris Redfield ve Jill Valentine için ayrı ayrı senaryoların olduğu Resident Evil oyununda, tehlikenin daha büyüğü içeride bekliyordu. S.T.A.R.S. ekibi bir yandan konağın dört bir yanını çeviren tehditler karşısında hayatta kalmaya, bir yandan da arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorlardı. En nihayetinde, etrafı çeviren zombilerin bizzat Umbrella tarafından üretilmiş olan biyolojik silahın yan ürünleri olduğu ortaya çıkıyordu.

Konaktan sağ salim kurtulmayı başaran S.T.A.R.S. üyeleri Barry Burton, Chris Redfield, Jill Valentine ve Rebecca Chambers, ecza şirketinin karanlık sırrını ortaya çıkarmak için birlikte çalışmaya karar vermişlerdi.

Resident Evil oyunundaki olayların iki ay sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil 2 oyununda ise olayların merkezinde şehrin altına gizlenmiş olan bir Umbrella laboratuvarı vardı. Çılgın bilim insanı William Birkin'in araştırmasını teslim almak için Umbrella tarafından gönderilen bir ekip, yaşanan bir aksilik neticesinde biyolojik silahın sızmasına neden oluyordu. Tüm bu yaşananlardan habersiz olan acemi polis memuru Leon Scott Kennedy, işteki ilk gününe hazırlanıyordu. Şehre gitmekte olan Leon'un yolu, Claire Redfield ile kesişiyordu. Claire, Spencer konağında yaşanan olayların üzerinden geçen iki ayda haber alınamayan ağabeyi Chris'i bulmak için şehre ulaşmaya çalışıyordu. Ne var ki yolda yaşanan aksiliklerin ardından şehrinde pek farklı bir durumda olmadığını görüyorlardı.

Sil baştan yapım Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Jill Valentine Umbrella ile ilgili olarak kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.