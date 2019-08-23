Yeniden Yapım XIII'in İlk Görüntüleri Yayınlandı

XIII, PlayStation 2 döneminin en çok sevilen oyunlarından bir tanesiydi. Cel-Shaded görselliği ile çizgi-film havası veren oyun, bu nesilde yeniden yapım olarak geri dönecek. PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve Mac OS için Playmagic Team geliştirilmekte olan oyunun orijinaline sadık kalınarak modern hale getirilmiş görsellik, sesler ve animasyonlar ile gelecek.

Bildiğiniz gibi bu ayın başında Microids ve Playmagic Team tarafından yapılan açıklama ile oyunun 2020 yılına ertelendiğini öğrenmiştik. Şimdilik net bir tarih verilemiyor ama erteleme kararının biraz daha fazla cilalama için zaman yaratmak adına alındığını düşünecek olursak, fazla beklememiz gerekmeyebilir.

Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan yayıncı Microids, yeniden yapım XIII ile ilgili ilk ekran görüntülerini yayınladı. Toplamda dört adet olan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Yeniden Yapım XIII Görüntüleri

Aynı isimli sahip çizgi-romandan uyarlanan oyunda, Thirteen (XIII) isimli yetenekli bir askerin başından geçenler anlatılıyor. Yaralı bir halde Brighton Beach'te uyanan karakterimiz, Birleşik Devletler Başkanı'nı öldürmekle suçlanıyor. Hafıza kaybı yaşamakta olduğu için tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyor. Ne var ki, köprücük kemiğinde bulunan XIII dövmesi ve küçük bir anahtar gibi birkaç ipucuna bel bağladığı senaryo boyunca gerçeği ortaya çıkartmaya ve suçsuz olduğunu ispat etmeye çalışıyor.