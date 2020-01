Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Epic Games Store'un Yeni Ücretsiz Oyunu

2019 yılının son ücretsiz Epic Games Store oyunu Yooka-Laylee and the Impossible Lair oldu. Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için sınırlı bir zamanınız var.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Kayan ekranda oynanan 2B platform oyunu, eski Rare çalışanları tarafından kurulan Playtonic Games tarafından geliştirildi ve Team 17 tarafından da yayınlandı. Yooka ve Laylee karakterlerini yönettiğiniz oyunda, çeşitli bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu bölümler işinize yarayacak nesnelerle olduğu kadar başınıza dert açacak engellerle de dolu. Her bir bölümde toplayacağınız kuş tüyleri (feathers) ile yeni bölümleri açabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, ilk oyundaki oynanışa etki eden tonikler de bu oyunda geri dönüyor.

Eğer oyuna ücretsiz sahip olmak isterseniz, TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bu oyun ayrıca Steam üzerinde sınırlı bir süreliğine % 25 indirimle 37.5 TL'ye satılıyor. Yooka-Laylee ve Yooka-Laylee and the Impossible Lair oyunlarının bulunduğu Yooka-Laylee: Buddy Duo Bundle % 62 indirimle 48.02 TL ve içeriğinde müzik albümünün, Yooka-Laylee and the Impossible Lair oyununun, dijital Yooka-Laylee and the Kracklestone romanının ve Trowzer's Top Tonic Pack içeriğinin bulunduğu Yooka-Laylee and the Impossible Lair Digital Deluxe Edition'ın da % 26 indirimle 71.98 TL'ye satıldığını da söyleyelim.