YouTube Güncellendi! Ücretsiz Özellik Paralı Oldu

Popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcıların ücretli abonelk sahibi olmadan arka planda oynatma özelliğine erişebilen kullanıcılar için harekete geçti. Uygulamanın sahibi Google, kısa süre önce yayımladığı güncelleme ile bunu engelledi. YouTube kullanıcılarından resmen şikayet yağdı. İşte ayrıntılar...

YouTube Premium Olmayan Kullanıcıların Arka Planda Oynatması Engellendi

Aylık 57,99 TL başlangıç fiyatına sahip YouTube Premium aboneliği, kullanıcılara birçok avantaj sunuyor. Bu avantajların başında reklamsız video izleyebilme öne çıksa da kullanıcıların arka planda video oynatmasına da imkan tanıyor. Mobil cihazlarda kullanılan bu özellik sayesinde tarayıcııyı arka plana aldığınızda veya telefon ekranını kapattığınızda bile video oynamaya devam ediyor.

Bu özellik YouTube Premium kapsamında sunuluyor olsa da ücretsiz şekilde erişmenin bazı yolları vardı. Google, kendi tarayıcısı Chrome'da bunu engellese de rakip tarayıcılarda mümkündü. Artık bu da sona erdi.

En popüler mobil tarayıcılardan Samsung Internet, Brave, Vivaldi ve Microsoft Edge'in kullanıcıları tarafından gelen geri bildirimlere göre bu tarayıcılarda artık YouTube Premium abonesi olmadan arka planda oynatılamıyor. Tarayıcı arka plana alındığında veya telefon ekranı kapatıldığında videonun da durduğu belirtiliyor.

Google ise kullanıcı tartışmalarının başlamasının ardından resmi bir açıklama yaptı. Öyle ki şirket, YouTube'u güncellediğini ve artık abonelik sahibi olmadan özelliğe erişmenin mümkün olmadığını açıkladı. Tabii firmanın bu yaptığına pek de şaşırmamak gerekiyor.

Zira kullanıcıları para ödeyerek Premium satın almaya teşvik etmeye çalışıyor. Hatta bunun için geçtiğimiz aylarda reklam engelleyici kullananlar için YouTube'a girdiklerinde platformun çöktüne dair bir mesaj bile göstermeye başladı.

YouTube Premium Abonelik Fiyatı

Bireysel: 79,99 TL/ay

79,99 TL/ay Aile Paketi: 159,99 TL/ay (aynı hanede yaşayan en fazla 5 kişi)

159,99 TL/ay (aynı hanede yaşayan en fazla 5 kişi) Öğrenci Paketi: 52,99 TL/ay

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.