YouTube'da Yeni Bir Dönem Başlıyor! Bunu Kimse Beklemiyordu

YouTube, herkesin video paylaşmasına imkân tanıması sayesinde zaman içinde dünyanın en büyük platformlarından birine dönüştü. Google'ın sahibi olduğu platformda şu an aşırı eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olan sayısız içerik bulunuyor. Birçok kullanıcı ise bunları arkadaşları ile paylaşarak onların da gülmesini istiyor.

Şimdiye kadar bunu yapmak için WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi mesajlaşma özelliği içeren uygulamalar tercih ediliyordu. Kullanıcılar, videoların altında yer alan paylaşma simgesine basarak ilgili platformların simgesinin üzerine dokunabiliyor ve doğrudan uygulamaya geçip içeriği paylaşmak istediği kişiyi seçebiliyordu. Ancak platformun şu an üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu alışkanlığı tamamen değiştirebilir.

YouTube'a DM Özelliği Geliyor

YouTube, uygulama içinde mesajlaşmanızı sağlayan bir özellik test etmeye başladı. Arkadaşlarınızla video paylaşma şeklinizi tamamen değiştirecek bu özellik hem uzun videoları hem Shorts videolarını hem canlı yayınları anında istediğiniz bir arkadaşlarınızla uygulamadan hiç ayrılmak zorunda kalmadan paylaşmanızı mümkün hâle getirecek.

Bu özellik şu anda İrlanda ve Polonya'daki sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler eğer olumlu olursa yakın bir zamanda dünya çapında kullanıma sunulması planlanıyor. Yeni özelliğin kullanım şekli ise oldukça basit görünüyor. Teste katılan kullanıcılar sadece birkaç basit adımda istediği videoyu arkadaşı ile paylaşabiliyor.

Bir videoyu veya yayını paylaşmak isteyen kişinin öncelikle bir hesaba ihtiyacı olacak. Daha sonra paylaşmak için bildirim kısmından paylaşım seçeneğine dokunulacak ve birine göndermek üzere davet bağlantısı alınacak. Davetin kabul edilmesi hâlinde kullanıcıya bilgilendirme yapılacak. O andan itibaren videonun altındaki normal paylaşma simgesine basıp listeden herhangi bir kişi seçilip video gönderilebilecek.

YouTube, yeni özelliğin küresel çapta ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir tarih paylaşmadı ancak ilerleyen haftalarda diğer ülkelerde de kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanması muhtemel. Video platformu, özelliği genel kullanıma açtıktan sonraysa TikTok ve benzeri sosyal medya platformların arasına katılacak.