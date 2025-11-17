YouTube Music'ten Bomba Özellik! Her Şey Elinizin Altında Olacak

YouTube Music'e kullanıcıların bu zamana kadar sunulmamış olmasına çok şaşıracağı bir özellik ekleniyor. Bu yeni özellik sayesinde bir çalma listesinde yer alan herhangi bir şarkıyı sadece saniyeler içinde bulmanız mümkün hâle gelecek. Böylece zamandan büyük ölçüde tasarruf etme imkânı elde edilecek.

YouTube Music'e "Çalma Listesinde Bul" Özelliği Geliyor

YouTube Music'te çalma listesinin içinde arama yapma özelliği görülmeye başlandı. Bir Reddit kullanıcısı, YouTube Music'in iOS uygulamasının 8.45.3 sürümünde "çalma listesinde bul" seçeneğinin sunulduğunu fark ettikten sonra özelliğin ekran görüntüsünü alıp paylaştı.

Bu özellik şu anda çok sınırlı bir kullanıcı grubunun erişimine açık görünüyor. Geriye kalan Android ve iOS kullanıcılarında henüz bu özellik mevcut değil. Bu muhtemelen Google'ın yeni özellikleri genel kullanıma sunmadan önce sıkça yaptığı A/B testinden kaynaklanıyor. Bilmeyenler için A/B testi, kullanıcıların rastgele bir şekilde seçildiği bir test süreci. Bir grup uygulamanın eski hâlini görmeye devam ederken diğer grup ise çalma listesinde bulma özelliğini deneyimleyebiliyor.

Özelliğin herkesin kullanıma açılmadan önce bu yönteme başvurulması genellikle belirli bir süre boyunca veri toplama gereksinime dayanıyor. Test süreci sona erdikten sonra ise eğer ilgili olumlu izlenimler elde edilirse özellik de birden veya kademeli olarak bütün kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik de muhtemelen test edilmesinin ardından yavaş yavaş genel kullanıma sunulmaya başlanacaktır.

Bu arada YouTube tarafında da özellikle son birkaç aydır önemli ilerlemeler kaydediliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'ı YouTube'a getireceği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde videoları izlemeye devam ederken içerikle ilgili Gemini'a istediğiniz herhangi bir soruyu sorabileceksiniz. Ayrıca videodan öğrendiklerinizle ilgili testler oluşturmasını sağlamanız da mümkün olacak.

Platformu eğer genellikle eğlenceli içerikler izlemek için kullanıyorsanız seyir deneyiminizin yarıda kesilmemesi için Gemini'dan içerikle alakalı veya benzer videolar için öneri alma olanağına da sahip olacaksınız. Bu özellikle bir konu hakkında araştırma yapanların da işini oldukça kolaylaştıracak.