Artık YouTube'daki Yabancı Dildeki Videoları Türkçe İzleyebileceksiniz!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, platformunda dil bariyerlerini ortadan kaldıracak yeni özelliğini duyurdu. Şirket uzun bir süredir üzerinde çalıştığı otomatik dublaj özelliğini herkesin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar sadece sınırlı bir kitle ve özel kanallarla test edilen yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık yabancı içerikleri Türkçe de dahil olmak üzere çok sayıda dilde izleyebilecek. İşte detaylar!

YouTube Otomatik Dublaj Özelliği Neler Sunuyor?

Çarşamba günü yapılan duyuruyla birlikte YouTube'daki tüm içerik üreticileri ve tüm izleyiciler için aktif hale getirilen otomatik dublaj özelliği, videolardaki konuşmaları otomatik olarak algılayıp farklı dillere çevirerek yabancı dildeki içeriklerin herkes tarafından anlaşılmasını sağlıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere yapay zeka tabanlı çalılan yeni özellik an itibariyle 27 farklı dili destekliyor. Üstelik Türkçe, İngilizce, Fransızca, Hintçe, İtalyanca ve İspanyolca'nın da aralarında bulunduğu 8 dil, otomatik dublaja ek olarak "İfade Edici Konuşma" (Expressive Speech) isimli bir teknoloji ile de destekleniyor.

Söz konusu teknoloji yabancı dildeki konuşmaları otomatik çevirmenin ötesinde robotik seslendirme hissini de ortadan kaldırıyor. Zira sistem içerik üreticisinin orijinal ses tonunu, vurgularını ve duygusunu koruyarak son derece doğal bir çeviri sunuyor.

YouTube bu teknoloji ile birlikte daha öncesinde Instagram ve Facebook'ta gördüğümüz dudak senkronizasyonu özelliğini de otomatik dublaj sistemine ekleyeceğini belirtiyor. Bilmeyenler için mevcut özellik konuşmacıların dudak hareketlerini yapay zeka ile çevrilen sesle eşleştiriyor ve böylelikle daha gerçekçi bir görünüm vadediyor.

YouTube Otomatik Dublaj Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yabancı bir videoyu kendi dilinizde izlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

YouTube'da izlemek istediğiniz videoyu açın. Video oynatıcısının sağ alt köşesindeki "Ayarlar" butonuna tıklayın. Açılan menüden "Ses Parçası" seçeneğine gidin. Listelenen diller arasından duymak istediğiniz dili seçin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube platformuna başka hangi özellikleri eklemeli? Yorumlarda buluşalım.