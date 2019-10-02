Zynga, 218 Milyon Oyuncunun Verilerini Çaldırmış Olabilir

Popüler oyun geliştiricisi Zynga, 218 milyon Words with Friends hesabının bilgilerini çaldırmış olabilir.

Words with Friends Hesapları İhlal Edildi

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Zynga, Words with Friends hesabına bağlı 218 milyon hesabın verilerinin ihlal edilmiş olabileceğini belirtti. Belirli hesap bilgilerine yasa dışı olarak dışarıdan erişimin mümkün olabileceğini belirten şirket, bu ihlalin hangi verileri kapsadığını ya da kaç kişinin etkilendiğini paylaşmamıştı.

Şirketin açıklama yapmaması çok da şaşırtıcı olmasa gerek.

Hacker News'in haberine göre ele geçirilen veriler devasa bir öneme sahip. Bu veriler; oyuncuların isimlerini, e-posta adreslerini, giriş kimliklerini, şifrelerini, şifre sıfırlama bilgilerini, telefon numaralarını (ekli ise), Facebook kimliklerini (bağlı ise) ve Zynga hesap kimliklerini içeriyor.

Yapılan araştırmalar, söz konusu ihlalin oyuna 2 Eylül ve öncesinde kayıt olan tüm Android ve iOS oyuncularını etkilediğini işaret ediyor. Bununla birlikte analizler, bu tip ihlallerden etkinlenmiş tek Zynga oyununun da bu olmayabileceğini göstermekte.

5,48 milyar dolar değeri ile FarmVille, Words with Friends, Zynga Poker, Mafia Wars ve Cafe World gibi oyunların sahibi olan şirket, hesapları yetkisiz oturumlardan korumak için gerekli adımları attığını ve adli soruşturmaların başlatıldığını söyledi.