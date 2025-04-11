Android cihazlar için geliştirilen 120 FPS GFXSpeedUP APK, popüler oyunlarla uyumlu olan bir FPS artırma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

120 FPS GFXSpeedUP APK, oyunlarınızı daha performanslı oynamanıza olanak sağlayan bir Android FPS artırma uygulamasıdır. Birçok oyuna entegre olarak çalışan GFXSpeedUP APK, oyunlardaki FPS'i artırmakla kalmaz, aynı zamanda gecikme sürelerini de düşürür.

Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş FPS artırma özellikleriyle karşımıza çıkan bu uygulama, maksimum uyumluluk için popüler mobil oyunları desteklemektedir. COD: Warzone, PUBG Mobile, Wild Rift, Delta Force ve daha birçok oyunu yüksek uyumlulukla birlikte oynayabilirsiniz.

60'dan 120 FPS'lere kadar çıkarabileceğiniz telefon performans seçenekleri, ultra pürüzsüz oyun deneyimi sunmaktadır. Telefonunuza göre performans seçeneklerini değiştirebilir ve istediğiniz maksimum FPS'i ayarlayabilirsiniz.

120 FPS GFXSpeedUP APK İndir

120 FPS GFXSpeedUP, yalnızca kütüphanesinde bulunan oyunları kapsamaktadır. Farklı bir mobil oyunda uygulamayı denemeniz, çeşitli uyumsuzluk sorunlarına yol açabilmektedir.

Siz de oyunlarda az PFS alıyorsanız, 120 FPS GFXSpeedUP APK İndirin ve rekabetçi oyunları yüksek kalitede, kesintisiz bir şekilde oynayın!

120 FPS GFXSpeedUP APK Sistem Gereksinimleri