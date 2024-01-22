Yapılacaklar listesi oluşturabileceğiniz 3 Things uygulamasında, gününüze üç adet görev belirleyin ve yapmak için uğraşın.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günlük rutininizde veya işlerinizde bir yapılacaklar listesi oluşturarak daha planlı ve motivasyonlu ilerleyebilirsiniz. 3 Things uygulaması, akıllı cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Yalnız bu uygulamanın benzer rakiplerinden kendisini ayıran bir özelliği bulunuyor. Sadece üç adet görev ekleyebiliyoruz ve bunları tamamlamaya çalışıyoruz.

Evet, dijital yapılacaklar listesi notunuza istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İsterseniz mutfağı temizlemek yazın isterseniz de ders çalışmak. Herhangi bir görevinizi oluşturduktan sonra, yapmak için çaba gösterebilir ve bitirdikten sonra kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

3 Things İndir

Ekleyeceğiniz görevleri gün gün ayarlayabilirsiniz. Günlük görevlerinizi unutmamak adına, isterseniz ayı isterseniz de önünüzdeki günleri aynı anda planlayabilirsiniz. Sade be basit bir tasarıma sahip olan 3 Things indirerek, siz de günlük yapılacaklar listenizi oluşturabilirsiniz.

Uygulamanın sade ve basit bir tasarıma sahip olduğunu söylemiştik. Tek yapmanız gerek tarihlere görev atamak ve yanlarındaki kutucuğu işaretlemek olacaktır.

Ayrıca sadece uygulama içerisine girerek değil, telefonunuza bir widget da ekleyebiliyorsunuz. Hiç uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmadan günlük görevlerinizi görün, özelleştirmeler yapın ve kutucukları işaretleyin.