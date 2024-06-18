Hayatta kalma unsurlarını oldukça iyi bir şekilde oyunculara sunan 60 Parsecs!, erzağınızı toplayarak uzayda yaşam mücadelesi verdiğiniz bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

60 Parsecs!, Robot Gentleman tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. Aslında 60 Seconds oyunundan aşina olduğumuz oynanışla birlikte oyuncuların karşısına çıkan bu yapım, bu sefer diğer oyunların aksine uzay istasyonunda geçmektedir.

Bir felaket sonucu oluşan acil durumda sadece 60 saniyeniz bulunuyor ve uzay istasyonunda ne varsa mekiğe yerleştirmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde kimleri, neyi ve hangi işe yarar eşyayı alacağınız konusunda iyice düşünmelisiniz. Çöp olan eşyaları almak yerine işe yararları seçmek sizin elinizde.

Sadece eşya değil, aynı zamanda yanınıza arkadaşlarınızı da alabileceksiniz. Yaşayacağınız süreyi düşünerek hareket etmeli, erzağınızı oluşturmalı ve uzayda bir çıkış yolu aramalısınız.

60 Parsecs! İndir

Kaptan olarak mürettebatınızı en iyi şekilde yönetin ve ölüm tehlikelerinden kaçının. Erzağınızın tükendiği dakikalarda mürettebatınız size yönelecek ve sizi öldürmeye çalışacaktır. Onları mutlu etmek ve sizi öldürmelerini önlemek için, hem ilişkilerinizi hem de erzağınızı iyi bir dengede tutmalısınız.

Tüm bunların yanı sıra tek yapmanız gereken 60 saniye içerisinde atabildiğiniz kadar eşyayı geminize atmak ve istasyonda yaşanan felaketten kaçarak hayatta kalmaya çalışmaktır. Siz de aksiyon dolu anlar yaşamak ve hayatta kalma deneyimini tatmak istiyorsanız, 60 Parsecs!'i indirebilirsiniz.

60 Parsecs! Sistem Gereksinimleri