ACR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 80,004
- DOSYA BOYUTU 4.90 MB
- Üretici NLL
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ACR ile telefon görüşmelerinizi çeşitli formatlarda kaydedebilirsiniz.
Android ve iOS platformunda her geçen gün birbirinden farklı uygulamalar yayınlanmaya devam ediyor. Uygulamaların yanı sıra mobil oyunlar da milyonlara ulaşmaya devam ederken piyasaya çıkan uygulamalar da geniş kitlelere yayılıyor. Piyasaya çıkan her uygulama hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Android platformunda yayınlanan ACR uygulaması da telefonunuz ile yaptığınız tüm görüşmeleri kaydedebilir, daha sonra dinleyebilir ya da bu ses kayıtlarını dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.
ACR APK İndir
Root gerektirmeden kullanılabilen ACR APK ygulaması ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar Google Play üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama, Google Play üzerinde de başarılı bir gidişata ev sahipliği yapıyor.
ACR, telefon konuşmalarınızı kaydetmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Gelen ve giden aramalarınızı süre sınırı olmadan farklı formatlarda kaydetme imkanı tanıyan uygulama ile tarihe göre gruplama yapabilir, kayıtlarınızı şifreleyebilir, Dropbox ve Google Drive hesabınıza kaydedebilir, e-posta ile gönderebilirsiniz.
Çoklu işlemi destekleyen ACR, aşağıdaki mobil cihazlar ile uyumlu şekilde çalışmaktadır:
- Samsung Galaxy Ace
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Fit
- Samsung Galaxy MEGA
- Samsung Galaxy Note
- Samsung Galaxy Note II
- Samsung Galaxy S 4
- Samsung Galaxy S DUOS
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S II Skyrocket
- Samsung Galaxy S III SPH-L710
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S Relay 4G (Samsung Galaxy S Blaze Q)
- Samsung Galaxy W
- Samsung Galaxy Y Duos
- Samsung Hercules
- Alcatel One Touch Star
- Asus Padfone 2
- Fujitsu Arrows X F-02E
- Gigabit GSmart G1342
- Gsmart 1317 D
- HTC Sensation, with ROM Cyanogenmod 10.1 RC
- Huawei (A P T Z series)
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Huawei Mate
- Huawei U8800 IDEOS X5
- Karbonn Android phones
- KT KM-S300
- Lenovo A790e
- LG Motion 4G
- LG Motion MS-770
- LG Optimus 2X
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus G
- LG Optimus L9
- LG Optimus Me P350
- LG Optimus Net Dual
- LG Optimus Pro G
- LG Spectrum VS920ZV8
- LG Splendor US730
- Micromax A87
- Pantech Discover (P9090)
- PRADA 3.0 (p2)
- Sony Ericsson WT19a Walkman
- Sony Ericsson Xperia Arc LT18i
- Sony Xperia Go
- Sony Xperia Ion
- Sony Xperia S
- Sony Xperia U
- Sony Xperia X10 Mini
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia ZL
- Spice mi 435
- Spice Stellar Nhance Mi-435
- Sprint Galaxy S III
- Turkcell Maxi Plus 5
- Turkcell T11
- Turkcell T20
- Turkcell T21
- Xperia TX
- ZTE Blade
- ZTE Racer II
- ZTE V790 / Viettel V8403