ACR ile telefon görüşmelerinizi çeşitli formatlarda kaydedebilirsiniz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android ve iOS platformunda her geçen gün birbirinden farklı uygulamalar yayınlanmaya devam ediyor. Uygulamaların yanı sıra mobil oyunlar da milyonlara ulaşmaya devam ederken piyasaya çıkan uygulamalar da geniş kitlelere yayılıyor. Piyasaya çıkan her uygulama hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Android platformunda yayınlanan ACR uygulaması da telefonunuz ile yaptığınız tüm görüşmeleri kaydedebilir, daha sonra dinleyebilir ya da bu ses kayıtlarını dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.

ACR APK İndir

Root gerektirmeden kullanılabilen ACR APK ygulaması ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar Google Play üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama, Google Play üzerinde de başarılı bir gidişata ev sahipliği yapıyor.

ACR, telefon konuşmalarınızı kaydetmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Gelen ve giden aramalarınızı süre sınırı olmadan farklı formatlarda kaydetme imkanı tanıyan uygulama ile tarihe göre gruplama yapabilir, kayıtlarınızı şifreleyebilir, Dropbox ve Google Drive hesabınıza kaydedebilir, e-posta ile gönderebilirsiniz.

Çoklu işlemi destekleyen ACR, aşağıdaki mobil cihazlar ile uyumlu şekilde çalışmaktadır: