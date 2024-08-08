Kullanıcılara kapsamlı özellikler sunan AdGuard VPN APK, hızlı, kullanışlı ve güvenilir bir Android VPN uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

AdGuard VPN APK, IP adresinizi tamamen izlenemez bir hale getirerek, sizlere hızlı ve güvenli bir VPN deneyimi sunmaktadır. 50'den fazla konum ve sunucu seçeneği ile birlikte karşımıza çıkan AdGuard VPN, kullanıcıların internette gizli bir şekilde dolaşmasına olanak tanır. Ülkenizde erişimi olmayan sitelere erişebilir ve kişisel verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

AdGuard Software Limited tarafından geliştirilen uygulamada, aslında tüm tipik VPN özelliklerini bulabilirsiniz. Tabii ki, her ne kadar tipik özelliklere sahip olsa da kendine özgü özellikleri ve protokolleri de mevcuttur. Uygulama uyumsuzluğu ve sunuculardan kaynaklanan hız düşüşleri yaşamadan, VPN trafiğinizi en doğru şekilde çalıştırmaktadır.

Bu protokol ise, HTTPS/2 ve AES-256 şifreleme sistemiyle AdGuard VPN APK'yı güçlü bir VPN yapar. Ayrıca, AdGuard VPN'i farklı uygulamalarda kullanabildiğiniz gibi Netflix'te de kullanabilirsiniz.

AdGuard VPN APK İndir

AdGuard VPN'i, hem ücretli aboneliklerle hem de ücretsiz bir şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere aboneliklerde daha fazla özellikle karşılaşabilir ve yüksek hızlarda bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra 10 farklı cihazda AdGuard hesabınıza giriş yapabilir ve tek abonelikle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Uygulamanın arayüzüne bakacak olursak; sade, kullanışlı ve acemilere uygun bir tasarımla sunulduğunu görebilmemiz mümkündür. Sunucu bağlantı sekmeleri ve çeşitli ayarlamaları yapmak için tek tık yeterli olacaktır.

Eğer siz de basit, hızlı ve güvenilir bir VPN hizmeti almak istiyorsanız, AdGuard VPN APK indirin ve internette bir ninja gibi gezinin.

AdGuard VPN Uygulaması Özellikleri