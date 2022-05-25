Paint 3D ile resimlere farklı efektler verebilir, onları süsleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resim düzenlemenin normal bir hale geldiği günümüzde piyasaya birbirinden de farklı uygulamalar yayınlanmaya devam ediliyor. Yaratıcılığınızı ve fikirlerinizi birleştirerek bir şeyler tasarlama fırsatı veren Paint 3D ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. 65 farklı dil seçeneğine sahip olan uygulama sade teması ve basit kullanılabilir yapısı ile günümüzde milyonlarca Windows bilgisayarlarda kullanılıyor. Basit bir kullanıma ev sahipliği yapan Paint 3D indir, ücretsiz yapısı ile kullanıcılardan tam puan alıyor. Kullanıcılara 2B ve 3D grafik açılarına sahip içerikler oluşturma fırsatı veren yapım beklentileri karşılamaya devam ediyor.

Paint 3D Özellikleri

Türkçe dahil 65 farklı dil seçeneği,

Basit kullanım,

Zengin içerik,

Sade tema,

Şık tasarım,

Windows sürüm,

İster çeşitli resimler düzenlemek isteyin isterseniz de çeşitli karalamalar yapmak isteyin aradığınız uygulama Paint 3D demektir. Ücretsiz kullanımı ve basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden başarılı yapım, yıllardır Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor. Günümüze gelene kadar binlerce güncelleme alan başarılı uygulama, hızlı ve pratik yapısı ile kullanıcıları tatmin ediyor. 2 boyutlu ve 3 boyutlu görseller oluşturmaya fırsat veren yapım, yeni fırça ve araç dokusu ile yeniden tasarlandı. Güncellenmiş bir görünüme de sahip olan uygulama ile her boyutta bir şeyler tasarlayabilirsiniz.

Paint 3D İndir

Microsoft Store üzerinde yıllardır ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Paint 3D başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Kullanıcılara birbirinden farklı görseller tasarlama fırsatı veren Paint 3D indir, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. App Badge ekibi tarafından geliştirilip hayata geçirilen uygulama, kullanıcılardan tam puan almaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.