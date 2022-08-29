Age of Reforging:The Freelands ile özel bir Orta Çağ dünyasını keşfedeceğiz.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orta Çağ temalı oyunlara olan ilgisiyle bilinen Persona Game Studio yine yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Blackthorn Arena adındaki oyunu ile Steam'de beklentileri karşılamayı başaramayan geliştirici ekip şuan yeni bir oyun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni oyunun adı Age of Reforging:The Freelands olarak duyurulurken, Steam üzerinde de sergilenmeye başlandı. 2023 yılının ilk çeyreğinde lansmana çıkması beklenen yapım tek oyunculu bir oynanış üzerine kuruldu. Orta Çağ temasına sahip olacak olan oyun da içerikler ve oynanış oyuncuları tatmin edici seviyede yer alacak. Açık bir dünyaya sahip olacak olan oyun nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz bilinmiyor.

Age of Reforging:The Freelands Özellikleri

Üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde oynanış,

Açık bir dünya,

İlerlemeye dayalı görevler,

Orta Çağ temalı bir evren,

İngilizce, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince dil seçenekleri,

Freelands adında bir bölgenin hikayesini ortak olacağımız oyun içerisinde hırsızlar, spekülatörler ve maceracılar ile karşılaşacağız. İnsanların zenginleşmek ve şöhret olmak için geldiği bir bölge olarak bilinen Freelands, çeşitli ilginç olaylara da ev sahipliği yapıyor. Oyunda 5 kasaba ve 8 köy arasında seyahatler edebilecek, ormanlar ve bataklıklar gibi çeşitli alanlarda tehlikeli anlar yaşayacak ve eşsiz hazineleri de bulmaya çalışacağız. Eşsiz hazineleri bulabilmek için tehlikeli zindanlarda dolaşacağımız oyunda antik kalıntıları da keşfedeceğiz.

Gece gündüz döngüsüne ek olarak hava değişim döngülerine de ev sahipliği yapan Age of Reforging:The Freelands gerçek zamanlı savaşlar yapmaya da olanak tanıyacak. Acımasız haydutlara, vahşi hayvanlara ve ürkütücü canlılara karşı mücadele edeceğimiz oyunda eşsiz bir içeriği deneyimleyeceğiz.

Age of Reforging:The Freelands İndir

Windows platformuna özel olarak lansmana çıkacak olan Age of Reforging:The Freelands nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz duyurulmadı. 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacağı ifade edilen oyun, Steam'de sergilenmeye başlandı.

Age of Reforging:The Freelands Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bits)

İşlemci: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3.5 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: N/A

Age of Reforging:The Freelands Önerilen Sistem Gereksinimleri