İçerisinde lisanslı uçaklar ve gerçek hayattan havalimanları bulunan AirportSim'de, arkadaşlarınızla birlikte görevleri yapın ve sıralamada üst sıralara tırmanın.

Berkcan Aktürk - 21 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adeta bir havalimanı çalışanı olarak oynadığınız AirportSim oyununda, havalimanındaki tüm işleri kendiniz yapın ve görevlerinizi tamamlayın. Tüm görevleri arkadaşlarınızla veya tek başınıza tamamlayabilirsiniz.

Gerçekçi görseller, lisanslı uçaklar ve makineler ile birlikte, mükemmel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca oyunun içerisinde gerçek havalimanları da bulunuyor. AirportSim'deki çokça modda görevlerinizi tamamlayın ve mücadele modlarında sıralama için işlerinizi yapın.

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AirportSim oyununda oynayabileceğiniz birçok mod bulunuyor. Senaryo, mücadele, eşli ve serbest oyun modları gibi seçeneklerden birini seçerek, farklı türlerde deneyim yaşayabilirsiniz. Senaryo modunda havalimanındaki görevlerinizi sırasıyla yapın ve zorluklara karşı mücadele edin.

Mücadele modlarında diğer oyunculara karşı yarışabilir ve en hızlı şekilde görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Skor tablosunda en üst sıralara çıkmak için, tüm görevlerinizi diğer oyunulardan daha önce yapın. Tüm bunların yanı sıra, serbest modda havalimanında istediğiniz gibi gezip, arzu ettiğiniz şekilde keşfinizi yapabilirsiniz.

Siz de AirportSim indirerek, arkadaşlarınızla beraber havalimanındaki işleri tamamlayın ve skor tablosunda üst sıralara tırmanın.

AirportSim Sistem Gereksinimleri