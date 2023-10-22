Zorlu hava koşullarına karşı mücadele vereceğiniz Alaskan Road Truckers'da, görevlerinizi yapın ve tır simülasyonunun tadını çıkarın.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alaska'daki kamyoncuların görevlerini devralın ve direksiyona geçin. Alaskan Road Truckers'da, acımasız şartlarda hayatta kalmaya çalışın ve gerçek bir maceraya atılın. Yüksek dağlarda, sert kışlarda ve öngörülmez yollarda tırınızı sürün. Görevleri tamamlayarak hayatta kalmalı ve para kazanmalısınız.

İşinizi devam ettirmek için gerekli olan en önemli şey paradır. Çünkü yakıtınızı ve gerekli olan hayatta kalma eşyalarınızı satın almanız gerekecektir. Bir kargo teslim etmekle başlayın ve gittikçe zorlu görevleri üstlenin. Kariyerinizi daha iyi kamyonlarla ve en iyi ekipmanlarla geçirmek için zaman kaybetmeden işe koyulun.

Her an dikkatli olmalısınız. Çünkü işlerinizdeki sorunlar parasal olarak zorluk yaratabilmektedir. Herhangi bir kargo hatası, kamyon bozulması ve daha birçok etken sizi borca sokabilmektedir.

Alaskan Road Truckers İndir

Oyunu bir kamyoncunun gözünden oynadığınızı unutmamalısınız. Her insan gibi acıkabilir ve uykunuz gelebilir. Bunun için yiyeceğinize ve uykularınıza dikkat etmelisiniz. Bunların yanında aracınızı da ihmal etmemeli ve bakımlarını zamanında yapmalısınız.

Siz de Alaskan Road Truckers indirin ve durmadan değişen hava koşullarında hayatta kalmaya çalışın. Tüm görevlerinizi yapın, hayatta kalın ve kariyerinizi gittikçe en üstlere taşıyın.

Alaskan Road Truckers Sistem Gereksinimleri