Ana oyunun ücretsiz sürümü olan Ale & Tale Tavern: First Pints, açık dünya hayatta kalma oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ale & Tale Tavern: First Pints, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Aslında tüm oyun türlerinin bir karşımı olarak geliştirilen bu oyun, Ale & Tale Tavern oyununun ücretsiz versiyonudur. Hoş ve güzel bir fantezi dünyasında geçen oyun içerisinde dünyayı keşfedin, avcılıkla uğraşın ve üssünüzü inşa edin.

Kendi tavernanıza sahipsiniz. Tek yapmanız gereken dünyayı keşfetmek ve macera dolu görevlere atılmaktır. Çeşitli hikayelere ortaklık eden görevleri tamamlayın, benzersiz karakterlerle karşılaşın ve ormandaki düşmanları silahlarınızla avlayın.

Basit ve sade grafiklere ev sahipliği yapan Ale & Tale Tavern: First Pints'te, taverna yönetiminden yemek pişirmeye, dekorasyondan zanaatkarlığa ve sipariş teslim etmekten bitki yetiştirmeye kadar canınız ne isterse yapabilirsiniz. Tabii ki, tüm bunların yanında hayvan yetiştiriciliği ve avlanmak da bulunuyor.

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Yapabileceğiniz zorunlu bir şey yok. Sadece oyunun ve grafiklerin tadını çıkarın. Farklı silah türleri kullanarak çeşitli düşmanlara karşı savaşın ve canavarları yok edin.

Siz de Ale & Tale Tavern: First Pints indirin ve ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir deneyim yaşayın.

Ale & Tale Tavern: First Pints Sistem Gereksinimleri