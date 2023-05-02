Alice - AI Art Generator

Cep telefonundan yapay zeka ile kısa sürede görsel oluşturmak isteyenlerin tercihi: Alice AI Generator.

Hasan Okçu - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zeka araçları arasında popülerliğini her geçen gün artıran Alice AI, tek bir tıkla yazdığınız kelimeleri adeta bir sanat eserine çeviriyor. Aynı şekilde mevcut fotoğrafların da yapay zeka ile farklı bir boyut kazanması, daha çarpıcı görünmesi, Alice ile mümkün hale geliyor.

Verilen komutları ve kategori, tarz seçimi doğrultusunda bir sonuç veren Alice, yeni fikir arayan kişiler için de oldukça ideal bir uygulama.

Alice - AI Generator İndir

Alice'in diğer araçlardan ayrılan en büyük özelliği herkese göre bir seçenek sunuyor olması. Hem profesyoneller hem de başlangıç seviyesinde olan kişilerin kendine göre bir alan bulabildiği uygulama, saatler süre yoğun çalışmalara bir son veriyor.

Saniyeler içerisinde kelimeleri ve fotoğrafları yapay zeka ile çarpıcı görsellere çevirebilen Alice, ismini Alice in Wonderland (Alice Harikalar Diyarında) ve ilk doğal sohbet robotlarından biri olan Chatbot ALICE'ten alıyor.

Alicebot'un önceden olduğu gibi AI tarihinde kendine yer açan app, yaratıcılık sınırlarını genişletmeye ve her zaman bir öteye gidebilmeye yardımcı oluyor. İster sosyal medya hesaplarınız için paylaşım fikirleri üretmek için, isterseniz de işinizde görsel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir asistanınız olarak görev alıyor.

Alice AI Nasıl Çalışır?

Herhangi bir dilde basit bir komut vererek başlangıç yapılabilir. Ardından almak istediğiniz sonuca göre bir stil (Van Gogh, sinematik, gerçeküstü vb.) seçilir. Bu iki hamleyi yaptıktan sonra gerisini Alice hallediyor.

Alice AI Özellikleri