Alpemix, uzaktaki bilgisayarların masaüstünü kolayca kontrol etmenize olanak tanıyan bir uzak masaüstü bağlantı programıdır.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alpemix, PC'lerinizden diğer bilgisayarlara uzaktan bağlantı kurmak ve pek çok soruna diğer bilgisayarın başına geçmeden müdahale etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz programlar arasında yer alıyor. Pek çok uzak masaüstü bağlantısı programının aksine yerli bir üretici tarafından geliştirilen bu masaüstü programı, kolay kullanımı da kullanıcılara sunuyor.

Çeşitli sorunlarla karşılaşmadan farklı bilgisayara bağlanarak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Lakin uygulamanın her iki bilgisayarda birden kurulu olması gerektiğini ve karşıdaki bilgisayarın açık olmasının mecburi olduğunu unutmamalısınız.

Programı kullanırken, bağlanmak istediğiniz veya düzenli olarak kontrol ettiğiniz birden fazla bilgisayar varsa, bunların hepsini listenize eklemek ve daha sonra listeden hızlı bağlantı kurmak da mümkün. Kurulan bağlantılar gerekli şifreleme işlemlerinden geçirildikleri için ağınıza sızabilecek kişilerin herhangi bir şekilde yapılan işlemler hakkında bilgi edinmesi de mümkün değil.

Farklı bağlantı seçeneklerini içerisinde barındıran Alpemix'te, ID, parola veya istek göndererek bağlanmak istediğiniz bilgisayara bağlanabilirsiniz.

Alpemix İndir

Sesli olarak iletişim kurma ve bilgisayarlar arasında dosya transferi gerçekleştirme imkanı da Alpemix ile mümkün hale geliyor. Bu sayede karşı taraftaki bilgisayardan bir dosya almanız gerektiğinde veya o bilgisayara bir dosyayı kopyalamanız gerektiğinde dosya gönderme programlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Eğer Alpemix'i kullanırken bilgisayarınızın tüm ekranını karşı tarafla paylaşmak istemezseniz alan kısıtlaması da uygulayabilir, kopyala yapıştır işlemlerini de iki bilgisayar arasında sorunsuzca yapabilirsiniz. Program intranet ağlar üzerinden de kullanılabildiği için şirket içi kullanımlarda da sorunsuzca işlev gösterebiliyor.

Etkili bir uzak masaüstü bağlantısı programı arıyorsanız, kesinlikle Alpemix indirin ve işlemlerinizi en kolay şekilde gerçekleştirin.