Ammyy Admin ücretsiz uzaktan bağlantı programı ile uzak masaüstü bağlantısı kurmak çok kolay!

Can Erdil Şentürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ammyy Admin, ücretsiz uzaktan bağlantı programıdır. Uzak masaüstü bağlantısı programı olarak da adlandırılabilir. Ammy Admin uzaktan erişim programı ile başkasının bilgisayarını uzaktan kontrol etme şansına sahip olursunuz. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılan program saatlerce uzaktan bağlantı kurmaya imkan veriyor. Kullanıcılar programın id'si ile diğer bilgisayarlara bağlanabilecek ve bağlanılan o bilgisayarı uzaktan kontrol edebilecekler. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama basit bir kullanıma sahip.

Ammyy Admin İndir

Ammyy Admin, indirme gerekmeden çalışabiliyor. Bunun için iki tarafın da küçük dosyaları bilgisayarlarına yüklemeleri ve çalıştırmaları isteniyor. Uygulama bilgisayarların yanı sıra sunucuları da uzaktan kontrol etmek adına kullanılabiliyor.

Ammyy Admin, internet bağlantı hızınız ne durumda olursa olsun iki bilgisayar arasında bağlantı yapabilmesi sebebiyle tercih ediliyor. Ayrıca bağlantının kurulması esnasında sesli konuşma yaparak da Ammy Admin güzel bir özelliği kullanıcılarına götürüyor.

Ammyy Admin, Güvenlik Duvarları için şeffaf olup, yerel veya PC'yi ya da uzak bilgisayar ağlarını güvenlik hatası riskine maruz bırakarak Güvenlik Duvarı veya VPN bağlantı ayarları üzerinde ek ayarlamalar yapmanız gerekmez. Bağlantı noktası eşlemesi yapmadan, NAT ağ geçitlerinin arkasındaki bilgisayarların uzak masaüstlerine kolayca erişebilirsiniz. Ammyy Admin kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Kullanımı kolaydır ve hem profesyonel hem de deneyimsiz PC kullanıcıları tarafından yönetilebilir.

Ammyy Admin Nedir?

Ammyy Admin, dünyanın herhangi bir noktasından uzaktan yardım, yönetim, uzak masaüstü paylaşımı ve uzaktan erişim sağlamak için kullanabileceğiniz güçlü bir programdır. Ücretsiz uzak masaüstü bağlantısı sağlamak için kullanılan en iyi programlar arasında olan Ammyy Admin'in öne çıkan özellikleri;

Yükleme gerekmez: Ammyy Admin ile uzak masaüstü kontrolü için kullanıcı ve sistem klasörlerine veya sistem girdilerine çok sayıda dosya ve kayıt gerektiren dev uzak masaüstü yazılımlarını indirmeniz ve yüklemeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken; ufak boyutlu Admmy Admin.exe dosyasını indirmek, çalıştırmak ve bağlanmak istediğiniz bilgisayarın ID'sini girmektir. Ayarlamalar yapmadan uzak bilgisayar ile bağlantıyı kurarsınız.

Yüksek seviyede veri aktarımı güvenliği: Ammyy Admin, size önceden tanımlı bilgisayar ID'leri veya parolaları aracılığıyla elle erişim vermek için bir dizi kimlik doğrulama seçeneği kullanır. Tüm bu seçenekler gelişmiş hibrit şifreleme algoritması (AES + RSA) ile birlikte çalışır. Programın kullandığı şifreleme standartları hükümet birimleri tarafından kullanılmaktadır.

NAT gerisinde çalışır ve güvenlik duvarları için şeffaftır: Bu, internete bağlı olan herhangi bir bilgisayardan uzak bir cihaza erişmenizi sağlar. Cihazın gerçek bir IP adresine sahip olup olmaması veya yerel ağ alanında NAT gerisinde olup olmaması önemli değildir. Bu seçenek, yüksek seviyede veri aktarım güvenliğiyle dünyanın her yerinden uzak ofis veya ev bilgisayarınıza erişebilmenizi sağlar.

Yazılım içi sesli sohbet ve dosya yöneticisi: Ammyy Admi'i sadece uzak masaüstü bağlantısı ve kontrolü için bir araç olarak değil; aynı zamanda internet üzerinden tanıdıklarınız ve iş arkadaşlarınızla sesli sohbet etmek için ücretsiz bir araç olarak da kullanabilirsiniz. Dahası Ammyy Admin, uzaktan bilgisayardan dosya transferini kolay ve hızlı hale getiren, rahat kullanımlı bir dosya yöneticisine de sahiptir.

Kullanıcısız bilgisayarların kontrolü: Ammyy Admin, Ammyy Admin Service işleviyle uzak kullanıcısız bilgisayar veya sunucuların yönetilebilmesini sağlar. Bilgisayarı uzaktan yeniden başlatabilir, giriş/çıkış yapabilir veya kullanıcı değişikliği yapabilirsiniz.

Ammyy Admin Kullanımı

Ammyy Admin, uzak masaüstü yüklemeye veya özel ayarlara gerek olmadan birkaç saniye içerisinde kullanıma hazırdır. Ammyy Admin'i başlatın ve Güvenlik Duvarı, IP ve bağlantı ayarları, NAT ayarı yapmadan veya veri güvenliği endişesi duymadan uzaktan yönetim, uzaktan yardım, uzak ofis, online sunum ve uzaktan eğitim için tüm uygulama işlevlerine erişin. Ammyy Admin nasıl kullanılır? adım adım görelim: