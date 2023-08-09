Amaze File Explorer-Powerful APK, akıllı telefonunuzdaki dosyalarınızı kolayca yönetmenize imkan tanıyor.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi daha kolay yönetmeniz için tasarlanan Amaze File Explorer-Powerful APK, çok kullanışlı bir araç olmasıyla birlikte, arayüzü de oldukça basittir. İçerisinde birçok işlem yapabildiğiniz Amaze File Explorer-Powerful'da, dosyalarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Dosyalarınızı arama, kopyala yapıştır, silme, yeniden adlandırma, indirme, aktarma, dosya sıkıştırma, düzenleme ve hatta depolama alanınızı görmeye kadar birçok konuda kolaylık sağlıyor. Dosyalarınızı kolayca bulmak için; istediğiniz dosyanın adını, tarihini, dosya boyutunu veya türünü seçerek aramalarınızı daha filtreli hale getirebiliyorsunuz.

Amaze File Explorer-Powerful APK İndir

Dosyalarınızı kendi akıllı cihazınızdan, başka cihaza gönderebildiğiniz Amaze File Explorer-Powerful'da, kolaylıkla aktarma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, indirme işlemlerinde de kolaylık sağlayan Amaze File Explorer-Powerful, internetten bir dosyayı rahatça indirip, telefonunuza kaydetmenize olanak tanıyor.

Dosyalarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebildiğiniz bu uygulamada, dosya türüne, boyutuna, son değiştirilme tarihine ve daha bir çok kritere göre sıralayabilirsiniz. Genel olarak bakacak olursak; dosyalarınızı yönetmenizde size oldukça özellik sunan Amaze File Explorer-Powerful APK'yı indirip, klasörlerinizi ve dosyalarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Amaze File Explorer-Powerful APK Özellikleri