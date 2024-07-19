Amber Alert, kaçırılan kadınları polis memuru olarak kurtamaya çalıştığınız sürükleyici bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara vücut kamerasından hayatta kalma korku oyunu deneyimi yaşatan Amber Alert, hikayesi ve atmosferiyle ön plana çıkmaktadır. Cesur bir polis memurunun rolünü oyun içerisinde üstleneceksiniz. Geceleri devam eden kadın kaçırma olaylarını inceleyin, telsizlere cevap verin ve olay yerine ilerleyin.

Her evde sizi çeşitli katiller beklemektedir. Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve saldıran katiller sizi bekliyor. Oyunun başlarında muhtemelen birkaç kere ölebilirsiniz. Gitgide daha dikkatli olacak ve çevrenizdeki olaylara daha hızlı cevap vereceksiniz.

Karanlık sokaklarda, ürpertici sessizlikte ve zorlu katillerin bulunduğu odalarda ilerleyeceksiniz. Kadın kaçıran tarikatı bulun, kadını canlı olarak kurtarın ve tarikatı alt edin!

Amber Alert İndir

Sürükleyici korku deneyimini etkileyici hikayeyle birleştirmek istiyorsanız, kesinlikle Amber Alert indirin ve acımasız tarikata karşı mücadele verin. Yüksek tekrar oynanabilirlik seviyesine sahip olduğu için her tekrarda farklı anlar yaşayabilirsiniz.

Amber Alert Sistem Gereksinimleri