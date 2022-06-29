American Truck Simulator kaliteli bir kamyon simülatörüdür

Can Erdil Şentürk - 2 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

American Truck Simulator, Euro Truck Simulator ve Bus Driver gibi başarılı simülasyon oyunu serilerinin arkasında imzası olan SCS Software'in yeni nesil teknolojilerden faydalanarak geliştirdiği bir tır simülatörü olarak tanımlanabilir.

Kuzey Amerika'ya konuk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi nakliye şirketimizin başarısı için mücadele ettiğimiz bu yeni nesil tır oyununda lisanslı gerçek tır modellerinin şöför koltuğuna oturmamıza imkan veriliyor ve oyunda gerçek haritalar üzerinde uzun nakliye görevlerini tamamlamaya çalışabiliyoruz. Bu görevlerde gıda, sanayi ürünleri ve tehlikeli maddeler gibi çeşitli yükleri tırımızla bir noktadan alıp başka şehirlere taşımamız gerekiyor. Yolculuklarımız sonunda rafinerilere, benzinliklere, fabrikalara veya yol çalışma alanları gibi çeşitli mekanlara uğrayarak yükümüzü bırakıyoruz. Bütün bu süreç boyunca oyunun gerçekçi olabilmesi için geliştirici ekip büyük bir özen göstermiş. Yollardaki trafik koşulları, şehirlerin canlı görünmesini sağlayan yayalar, trafik kurallarına uymadığımızda bize ceza kesen polisler, yük taşıma limitleri ve daha birçok oyun mekaniği oyuna zenginlik ve derinlik kazandırıyor.

American Truck Simulator'daki araç dinamiklerinin ise Euro Truck Simulator 2'deki dinamiklere bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. Farklı süspansiyon, fren seçenekleri ve motor parçaları sayesinde aracınızın nasıl yol alacağını siz belirleyebiliyorsunuz. Bunun yanında oyuncular tırlarının görünümlerini de kişiselleştirebiliyorlar. Tırınızın kabinini, şasisini, dış boyasını ve çıkartmalarını değiştirerek ona çok daha özel bir görünüm kazandırabilmeniz mümkün.

American Truck Simulator'ın haritası ilk başta biraz küçük gelebilir; fakar oyunun geliştiricisi SCS Software, American Truck Simulator'ı satın alan oyunculara ücretsiz olarak Arizona genişleme paketini hediye edeceğini duyuruyor.

American Truck Simulator'ın grafiklerine büyük özen gösterilmiş. Önceki SCS oyunlarıyla kıyaslandığında American Truck Simulator'da grafik kalitesinin büyük ölçüde arttığını görebiliyoruz. Fakat bu durum oyunun sistem gereksinimlerinin de yükselmesine sebep oluyor.

American Truck Simulator Sistem Gereksinimleri:

64 Bit Windows 7 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışmaktadır)

2.4 GHZ çift çekirdekli işemci

-4 GB RAM

GeForce GTS 450, Intel HD 4000 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

3 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indirebileceğinizi bu yazımızdan öğrenebilirsiniz: American Truck Simulator Demo Nasıl İndirilir?