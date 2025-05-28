Gerçekçi ve iç karartıcı bir hikayeye sahip olan Gassal Simulator, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara benzersiz ve absürt bir deneyim sunan Gassal Simulator, oyunculara hikaye açısından gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşatıyor. Gasilhanede çalışan bir gassalı konu alan bu oyun, son dönemde çıkış yapan Gassal dizisiyle birlikte popüler olacak yapımlardan biridir.

Gerçekçi ortamlarda vefat edenleri yıkayacak ve defin işlemlerini yerine getireceksiniz. Her türden simülasyon oyunu görmüş olabilirsiniz. Ancak Gassal Simulator, oyunculara iş simülasyonunun yanı sıra geleneksel hazzı da tattırmaktadır.

Gassal Simulator İndir

Şehirdeki cenaze çadırlarını gezerek vefat eden kişileri toplayacak ve gasilhanenize götüreceksiniz. Ardından gerekli olan tüm işlemleri yaptıktan sonra kişinin yakınlarıyla birlikte mezarlığın yolunu tutacaksınız. Bu oyunda sadece yıkama değil, aynı zamanda taşıma ve gömme işlemleri de size aittir.

İç karartıcı bir oyun olarak görünse de, aslında sürükleyici bir yanının olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli zorluk seviyesine sahip senaryolar, görevler ve özenle hazırlanan mekanlarla birlikte gerçekçiliği bol bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Siz de Gassal Simulator indirin ve vefat edenenleri yıkayan bir gassalın yerine geçin!

Gassal Simulator Sistem Gereksinimleri