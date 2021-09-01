Android WhatsApp to iPhone Transfer programı ile Android WhatsApp mesajlarını iOS'a aktarmak çok kolay!

Yiğit Ekim Demir - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android telefonunuzda çok sayıda WhatsApp sohbet mesajı var ve mesajlarınızı yeni bir iPhone’a aktarmak mı istiyorsunuz? Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer, WhatsApp sohbet geçmişinizi Android’den iPhone’a taşımanız için en iyi programlardan biri. Tüm WhatsApp mesajlarınız mükemmel bir şekilde iPhone’unuzla birleştiriliyor.

Android WhatsApp iPhone Aktarma Programı

Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer, Google Drive kullanmadan bilgisayar üzerinden doğrudan WhatsApp mesajlarını Android’den iOS’a aktarmak için tasarlanmış bir program. Hem Android telefonunuzu hem de iPhone’unuzu bilgisayara bağlayarak birkaç saniye içerisinde halledebilirsiniz. Tüm WhatsApp sohbetlerini iPhone’a aktarmayı veya yalnızca belli bir arkadaşınızla sohbeti aktarmayı seçebilirsiniz. Android’deki WhatsApp sohbetlerini bilgisayara da kaydedebilirsiniz. Android WhatsApp sohbetlerinizi bilgisayara yedekledikten sonra istediğiniz zaman iPhone’unuza kopyalamak için programı kullanabilirsiniz.

Program, Android WhatsApp mesajlarının bilgisayarda görüntülenmesi, dışa aktarılması veya yazdırılmasını da destekler. Android WhatsApp mesajlarınızı birkaç tıklamayla bilgisayara dosya olarak aktarabilir ve kaydedebilirsiniz. Dosya formatı txt, csv, Word, html, pdf olabilir. Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer, sohbet konuşmalarının yazdırılmasını da destekler. Tüm mesajları veya yalnızca belirli bir kişiyle olan sohbetleri dışa aktarmayı/yazdırmayı seçebilirsiniz. Android WhatsApp mesajlarında, ek dosyaları çıkarmak istiyorsanız programdaki “Extract Attachment” butonuna tıklamanız yeterlidir; tüm resim, video, ses ekleri otomatik olarak bilgisayara kaydedilir.