UltFone Data Recovery
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici UltFone
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UltFone Data Recovery ile Windows bilgisayarınızdan veri kurtarabilirsiniz.
Pandemi süreciyle birlikte hem ülkemiz de hem de dünya da internet kullanımı hat safhaya ulaştı. İnternet altyapıları yer yer bu kadar yoğun kullanımı kaldıramaz hale gelirken internet ortamının da saçtığı tehlikeler arttı. Günümüzde internet ortamında pek çok tehlike yer alıyor. Bunlardan birkaç tanesi de trojen ve virüsler oluyor. Bu trojen ve virüsler kullanıcıların bilgilerini çalarken bazen de sistemlerine zarar vererek pek çok sorunun oluşmasına mahal veriyorlar. Bu gibi durumlarda da çeşitli uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Günümüzde UltFone Data Recovery adında bir uygulama herhangi bir bilgisayar uzmanına ihtiyaç duymadan veri kurtarabilme fırsatı veriyor.
Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geliştirilen ve yayınlanan UltFone Data Recovery getirdiği pek çok özellik ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Kullanıcılara Windows ve MacOS bilgisayarlarında karşılaştıkları sorunları çözme ve kaybolan ya da silinen dosyaları kurtarma fırsatı veren başarılı yazılım, bu yönü ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. Windows platformunda hem 32 bit üzerinde hem de 64 bit üzerinde kullanılabilen program sayesinde kullanıcılar ücretsiz olarak 1000’den fazla dosya türünü kurtarabiliyorlar.
UltFone Data Recovery Özellikleri
- 1000’den fazla dosya türünü destekler,
- Windows 32 bit ve 64 bit ile uyumlu,
- Silinen, biçimlendirilen diskten veri kurtarma,
- Hasarlı diskten veri kurtarma,
- Virüs saldırısından veri kurtarma,
- Kayıp bölümleri kurtarma,
Eğer Windows bilgisayarınızdan kazayla ya da bilinçli olarak bir veri sildiyseniz korkmanıza hiç gerek yok. UltFone Data Recovery adlı uygulama sayesinde verinizi kolayca geri getirebilir ve kullanabilirsiniz. Hasarlı disklerden bile veri kurtararak insanların adeta bu gibi durumlarda umudu haline gelen uygulama, her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor. Biçimlendirilmiş disklerden tutunda boşaltılmış geri dönüşüm kutusuna kadar erişebilen uygulama, verileri kolayca kurtarabilme imkanı veriyor.
Kullanıcıların herhangi bir uzmandan yardım almadan verilerini kurtarmasını sağlayan UltFone Data Recovery ücretsiz olarak dağıtılıyor.
UltFone Data Recovery İndir
Resmi web sitesi üzerinden dağıtılan UltFone Data Recovery ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.
UltFone Data Recovery
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici UltFone
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Mac bilgisayarınızda UltFone Data Recovery ile veri kurtarabilir, güvenle kullanabilirsiniz.
İnternet kullanımı yaygınlaşmaya devam ederken insanlarda çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bazen gönderilen linkler verilerimizi çalarken, bazen de sistemimize geri dönüşü olmayan zararlar veriyorlar. Özellikle pandemi sürecinde internete olan ilgi artarken çeşitli tehlikelerde adeta hayatımız için vazgeçilmez bir hal aldı. Antivirüs programları ile bu tehlikelere ne kadar dur demeye çalışsak da bazen yetersiz kaldığı da herkesin mağlumu artık. Sisteme zarar veren virüsler internette dolaşmaya devam ederken bazı geliştiricilerde bbu virüslerin sisteme zarar vermesin ibaz alarak çeşitli yazılımlar geliştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de UltFone Data Recovery oluyor.
Hem Windows hem de MacOS işletim sistemi için yayınlanan UltFone Data Recovery basit bir veri kurtarma programı olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan uygulama milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor.
UltFone Data Recovery Özellikleri
- Windows 32 bit, 64 bit ve MacOS sürümler,
- Kullanışlı arayüz,
- Dakikalar içerisinde veri kurtarabilme,
- 1000’den fazla dosya türü güvenle kurtarılabilir,
- Hasarlı disklerden veri kurtarabilme,
- Silinen verileri kurtarabilme,
- Virüs saldırısından dolayı meydana gelen sorunlarda veri kurtarabilme,
Resmi web sitesi üzerinde ücretli ve ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen UltFone Data Recovery ile kullanıcılar bilgisayarlarında diledikleri verileri kurtarabilecekler. Windows platformunda hem 32 bit hem de 64 bit işletim sistemi üzerinde kullanılabilen uygulama, MacOS üzerinde de uyumlu olarak çalışıyor. Bozuk ve sabit diskler üzerinde de verileri kurtarabilme fırsatı veren uygulama, 1000’den fazla dosya türünü de destekliyor.
Windows ve MacOS bilgisayarlara ek olarak USB sürücü ve SD kartlar içerisindeki verileri de kurtarabilen uygulama, basit ve kullanışlı bir yapıya sahip.
UltFone Data Recovery İndir
Yüzde 100 veri kurtarmaya yarayan uygulama, zamandan da tasarruf etmeyi sağlıyor. Kullanıcılara iki kurtarma modu sunan uygulama, hızlı ve derin tarama özellikleri de sunuyor. Web sitesi üzerinden dağıtılan uygulama hem Windows hem de MacOS üzerinde çalışıyor.