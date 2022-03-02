UltFone Data Recovery ile Windows bilgisayarınızdan veri kurtarabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pandemi süreciyle birlikte hem ülkemiz de hem de dünya da internet kullanımı hat safhaya ulaştı. İnternet altyapıları yer yer bu kadar yoğun kullanımı kaldıramaz hale gelirken internet ortamının da saçtığı tehlikeler arttı. Günümüzde internet ortamında pek çok tehlike yer alıyor. Bunlardan birkaç tanesi de trojen ve virüsler oluyor. Bu trojen ve virüsler kullanıcıların bilgilerini çalarken bazen de sistemlerine zarar vererek pek çok sorunun oluşmasına mahal veriyorlar. Bu gibi durumlarda da çeşitli uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Günümüzde UltFone Data Recovery adında bir uygulama herhangi bir bilgisayar uzmanına ihtiyaç duymadan veri kurtarabilme fırsatı veriyor.

Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geliştirilen ve yayınlanan UltFone Data Recovery getirdiği pek çok özellik ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Kullanıcılara Windows ve MacOS bilgisayarlarında karşılaştıkları sorunları çözme ve kaybolan ya da silinen dosyaları kurtarma fırsatı veren başarılı yazılım, bu yönü ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. Windows platformunda hem 32 bit üzerinde hem de 64 bit üzerinde kullanılabilen program sayesinde kullanıcılar ücretsiz olarak 1000’den fazla dosya türünü kurtarabiliyorlar.

UltFone Data Recovery Özellikleri

1000’den fazla dosya türünü destekler,

Windows 32 bit ve 64 bit ile uyumlu,

Silinen, biçimlendirilen diskten veri kurtarma,

Hasarlı diskten veri kurtarma,

Virüs saldırısından veri kurtarma,

Kayıp bölümleri kurtarma,

Eğer Windows bilgisayarınızdan kazayla ya da bilinçli olarak bir veri sildiyseniz korkmanıza hiç gerek yok. UltFone Data Recovery adlı uygulama sayesinde verinizi kolayca geri getirebilir ve kullanabilirsiniz. Hasarlı disklerden bile veri kurtararak insanların adeta bu gibi durumlarda umudu haline gelen uygulama, her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor. Biçimlendirilmiş disklerden tutunda boşaltılmış geri dönüşüm kutusuna kadar erişebilen uygulama, verileri kolayca kurtarabilme imkanı veriyor.

Kullanıcıların herhangi bir uzmandan yardım almadan verilerini kurtarmasını sağlayan UltFone Data Recovery ücretsiz olarak dağıtılıyor.

UltFone Data Recovery İndir

Resmi web sitesi üzerinden dağıtılan UltFone Data Recovery ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.