Animal Shelter 2, barınak inşa edip evcil hayvanlara baktığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi barınağınızı oluşturup yönetebileceğiniz Animal Shelter 2'de, hayvanlarla ilgilenin ve tüm işleri kendiniz halledin. Küçük dostlarınıza sevgi dolu yuvalar kazandırmak için barınaklarda iyi bakmalı ve sevgi dolu aileler bulmalısınız.

Henüz daha piyasaya çıkış yapmayan Animal Shelter 2, 2024 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak. Tabii ki daha önceden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan demo sürümünü indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Sadece evcil hayvanlara bakmak değil, aynı zamanda barınağın tüm işleriyle ilgileneceksiniz. Temizlikten dekora, yemlerden personel düzenine kadar her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Nitelikli personelleri işe alarak dostlarınıza iyi bir şekilde sahip çıkabilirsiniz.

Tek başınıza oynamaktan sıkıldınız mı? Arkadaşlarınızı kooperatif moduna davet edebilir ve birlikte işlere devam edebilirsiniz. Bu özellik sayesinde sürdürülebilir deneyimin keyfini çıkarabilir, yeni barınaklarda farklı şeyler deneyebilir ve arkadaşlarınızla büyük barınaklar inşa edebilirsiniz.

Animal Shelter 2 İndir

Hayvan sahiplendirmeden barınak düzenine kadar her işi en doğru şekilde yapın. Siz de Animal Shelter indirerek, dostlarınıza bakabilir ve yeni sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

Animal Shelter 2 Sistem Gereksinimleri