Animal Tracker ile hayvanları takip ederek bilimsel araştırmalar yapabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkçe karşılığı Hayvan İzleyici olan Animal Tracker ile vahşi hayvanların hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilecek, hayvanların yaşamlarını kontrol edebileceksiniz. App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Animal Tracker, kullanıcılara GPS üzerinden vahşi hayvanların davranışlarını ve hareketlerini takip etme, hayvanlar hakkında bilgi edinme deneyimi sunuyor. Günümüzde yüzlerce araştırmacı tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, elde ettiği verileri Movebank adı verilen özel bir veritabanında saklıyor. Bilimsel araştırma projeleri için adeta biçilmiş kaftan olan Animal Tracker ile takip ettiğiniz hayvanların fotoğraflarını saklayabilir, diğer araştırmacılar ile paylaşabilirsiniz.

Animal Tracker Özellikleri

Fotoğraf saklama,

Hayvanların davranışlarını kayıt altına alma,

Sade bir arayüz,

Ücretsiz,

İngilizce kullanım,

Android ve iOS sürümler,

İngilizce dil desteği ile kullanılabilen Animal Tracker'da kullanıcılar takip ettikleri vahşi hayvanların resimlerini çekerek diğer araştırmacılar ile paylaşabildikleri gibi diğer araştırmacılarında paylaştığı resim ve diğer bilgilere erişebilirler. Oldukça sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada GPS teknolojisi kullanılıyor. Kullanıcılar takip ettikleri hayvanlar ile ilgili düşüncelerini, hayatlarında dikkat çeken unsurları Animal Tracker ile anında kayıt altına alabilecek ve bilimsel araştırmalara da öncülük etmiş olacaklar.

İlk kez 2014 yılında lansmana çıkan ve günümüzde hala güncellemeler ile özelliklerini artıran yapım, Android ve iOS platformlarında 100 binden fazla kez indirildi.

Animal Tracker İndir

Ücretsiz olarak indirilip kullanılan uygulama, İngilizce dil desteği ile dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Herhangi bir üyelik ücreti ya da üyelik şartı istemeyen uygulama basit bir yapıya sahip. Max Planch Society tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayvan izleme programı hayvan severler tarafından kullanılmaya devam ediliyor.