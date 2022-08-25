Animal Tracker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Max Planck Society
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Animal Tracker ile hayvanları takip ederek bilimsel araştırmalar yapabilirsiniz.
Türkçe karşılığı Hayvan İzleyici olan Animal Tracker ile vahşi hayvanların hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilecek, hayvanların yaşamlarını kontrol edebileceksiniz. App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Animal Tracker, kullanıcılara GPS üzerinden vahşi hayvanların davranışlarını ve hareketlerini takip etme, hayvanlar hakkında bilgi edinme deneyimi sunuyor. Günümüzde yüzlerce araştırmacı tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, elde ettiği verileri Movebank adı verilen özel bir veritabanında saklıyor. Bilimsel araştırma projeleri için adeta biçilmiş kaftan olan Animal Tracker ile takip ettiğiniz hayvanların fotoğraflarını saklayabilir, diğer araştırmacılar ile paylaşabilirsiniz.
Animal Tracker Özellikleri
- Fotoğraf saklama,
- Hayvanların davranışlarını kayıt altına alma,
- Sade bir arayüz,
- Ücretsiz,
- İngilizce kullanım,
- Android ve iOS sürümler,
İngilizce dil desteği ile kullanılabilen Animal Tracker'da kullanıcılar takip ettikleri vahşi hayvanların resimlerini çekerek diğer araştırmacılar ile paylaşabildikleri gibi diğer araştırmacılarında paylaştığı resim ve diğer bilgilere erişebilirler. Oldukça sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada GPS teknolojisi kullanılıyor. Kullanıcılar takip ettikleri hayvanlar ile ilgili düşüncelerini, hayatlarında dikkat çeken unsurları Animal Tracker ile anında kayıt altına alabilecek ve bilimsel araştırmalara da öncülük etmiş olacaklar.
İlk kez 2014 yılında lansmana çıkan ve günümüzde hala güncellemeler ile özelliklerini artıran yapım, Android ve iOS platformlarında 100 binden fazla kez indirildi.
Animal Tracker İndir
Ücretsiz olarak indirilip kullanılan uygulama, İngilizce dil desteği ile dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Herhangi bir üyelik ücreti ya da üyelik şartı istemeyen uygulama basit bir yapıya sahip. Max Planch Society tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayvan izleme programı hayvan severler tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Animal Tracker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Max Planck Society
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Animal Tracker ile hayvanlara dair verileri takip edebilir, resim paylaşabilirsiniz.
Teknoloji ve yazılık sektörü geliştikçe insanlarında farklı alanlarda ihtiyaçları gün yüzüne çıkıyor. Günümüzde akıllı telefonlar ile uygulama kullanım oranları artmaya devam ederken, geliştirilen uygulamalarda farklı alanları hedeflemeye başladı. Bu uygulamalardan bir tanesi de Animal Tracker oldu. 2014 yılında ücretsiz olarak lansmana çıkan ve günümüzde hem Android platformunda hem de iOS platformunda kullanılan Animal Tracker, kullanıcılara bilimsel araştırmalalar yapma fırsatı veriyor. Vahşi hayvanları takip etme ve hareketlerini kayıt altına alma gibi pek çok işlevsel yapı sunan uygulama, günümüzde hayvanseverler ve belgesel meraklıları tarafından aktif olarak kullanılıyor.
Animal Tracker Özellikleri
- Sadece İngilizce dil desteği,
- Sade bir arayüz,
- Kolay kullanım,
- Resim kaydetme ve paylaşma,
- Hayvan verileri kaydetme,
Dünyanın çeşitli noktalarında kullanılan Animal Tracker, kullanıcılarına vahşi hayvanları takip ederek, elde ettikleri verileri diğer araştırmacılar ile paylaşma imkanı veriyor. Kullanıcılar dilerlerse çektikleri hayvan resimlerini ya da elde ettikleri verileri diğer araştırmacılar ile paylaşabildikleri gibi diğer araştırmacıların verilerine de göz atabiliyorlar. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama da sadece İngilizce dil desteği yer alıyor. Android ve iOS platformlarında 100 binden fazla kez indirilen ve kullanılmaya devam edilen yapım, sade bir kullanım arayüzüne ev sahipliği yapıyor.
İlk kez 2014 yılında görücüye çıkan uygulama, günümüzde düzenli olarak çeşitli güncellemeler alarak kullanıcılarına daha işlevsel özellikler sunmaya çalışıyor.
Animal Tracker İndir
Eğer sizde vahşi hayvanların davranışlarını ve hareketlerini kayıt altına almak istiyorsanız aradığınız uygulama Animal Tracker demektir. Kullanıcılar elde ettikleri veriler ile bilimsel araştırmalara da öncülük etmiş olacaklar.