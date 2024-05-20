Animal Trainer Simulator, kendi hayvan eğitim merkezinizi oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek bir hayvan eğitmeni olarak görev yapabildiğiniz Animal Trainer Simulator'da, çeşitli hayvan türlerini eğitin. Games Incubator tarafından geliştirilen bu simülasyon oyunu, henüz daha piyasaya çıkış yapmış durumda değil. Pek yakında oyuncularla buluşması beklenen bu oyunda, kendi tesisinizi oluşturun, yönetin ve hayvan sahipleriyle aranızı iyi tutun.

Oyun, her simülasyon oyuncusunun tahmin edeceği üzere dekorasyon ve farklı dizayn mekanikleriyle başlıyor. İşletmenizin iş yapmasından daha çok dekorasyona ve hayvanlarınızın rahatına daha çok önem vermeniz gerekiyor. Hayvanların güvenli ve mutlu olmalarını sağlayacak mükemmel bir yaşam alanı yaratmalısınız.

Atlar, köpekler ve daha birçok hayvanlar sizin elinizden geçecektir. Onlara oyun alanları yaratmalı, parkurlarda eğitmeli ve çeşitli egzersizler yaptırmalısınız.

Animal Trainer Simulator İndir

Animal Trainer Simulator oyunundaki asıl amacınız, tüm hayvanları komutlarla eğitmektir. Numaraları, komutları ve birçok kuralı öğreterek yeni davranışlar kazandırabilirsiniz.

Siz de Animal Trainer Simulator indirin ve müşterilerinizin hayvanlarını en doğal şekilde eğitin. Kendi işletmenizi kurabildiğiniz bu simülasyon oyunu, henüz daha piyasaya çıkmasa da Steam sayfasında demo sürümünü barındırmaktadır. Eğer isterseniz demo sürümünü ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Animal Trainer Simulator Sistem Gereksinimleri