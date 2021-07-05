Antivirus Removal Tool, antivirüs programlarını tamamen kaldırmanıza yardımcı olur.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Antivirus Removal Tool, bilgisayarınızda kurulu virüs temizleme programlarını algılayıp tamamen kaldırmanıza yardımcı olan ücretsiz ve kurulum gerektirmeyen bir program. PC’nize en son yüklediğiniz ve önceden yüklenmiş antivirüs programlarını tespit ediyor ve kendi özel kaldırıcılarını sunuyor.

Antivirus Removal Tool - Antivirüs Kaldırma Programı

Antivirüs programlarının geride bıraktığı tüm dosyaları, sürücüleri, servisleri, kayıt defteri kayıtlarını tamamen kaldırmak için tasarlanmış bir program. Bu aracın yararlı olacağı bazı senaryolar:

Yeni bir virüsten koruma yazılımı yüklemek istiyorsunuz ancak olası çakışmaları önlemek için mevcut yüklü olanı ve önceden yüklenmiş olanların bıraktığı dosyaları olabildiğince kapsamlı bir şekilde kaldırmak istiyorsunuz. Normal kaldırma başarsız oldu ve bozuk bir sistemle baş baş kaldınız. Normal kaldırma işlemi tamamlandı ancak kaldırdığınız antivirüs programıyla ilişkili sorunlar yaşıyorsunuz. Halihazırda kurulu antivirüs programını/programlarını algılar.