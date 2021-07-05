Antivirus Removal Tool
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 175.00 MB
- Üretici Alexandre Coelho
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Antivirus Removal Tool, antivirüs programlarını tamamen kaldırmanıza yardımcı olur.
Antivirus Removal Tool, bilgisayarınızda kurulu virüs temizleme programlarını algılayıp tamamen kaldırmanıza yardımcı olan ücretsiz ve kurulum gerektirmeyen bir program. PC’nize en son yüklediğiniz ve önceden yüklenmiş antivirüs programlarını tespit ediyor ve kendi özel kaldırıcılarını sunuyor.
Antivirus Removal Tool - Antivirüs Kaldırma Programı
Antivirüs programlarının geride bıraktığı tüm dosyaları, sürücüleri, servisleri, kayıt defteri kayıtlarını tamamen kaldırmak için tasarlanmış bir program. Bu aracın yararlı olacağı bazı senaryolar:
- Yeni bir virüsten koruma yazılımı yüklemek istiyorsunuz ancak olası çakışmaları önlemek için mevcut yüklü olanı ve önceden yüklenmiş olanların bıraktığı dosyaları olabildiğince kapsamlı bir şekilde kaldırmak istiyorsunuz.
- Normal kaldırma başarsız oldu ve bozuk bir sistemle baş baş kaldınız.
- Normal kaldırma işlemi tamamlandı ancak kaldırdığınız antivirüs programıyla ilişkili sorunlar yaşıyorsunuz.
- Halihazırda kurulu antivirüs programını/programlarını algılar.
- Birkaç yaygın çözümle sistemdeki arta kalan klasörleri arayarak geçmiş antivirüs programlarının kurulumlarını belirlemenize yardımcı olur. Sonuçlar ağaç görünümünde, bulunan antivirüs/üretici adına göre gruplandırılmış şekilde sunulur. İçeriğini kontrol etmek için yollara sağ tıklayıp dosya gezgininde açabilirsiniz.
- Bilgisayarın seri numarasını, işletim sistemini, antivirüs ürünlerinin mevcut ve geçmiş kurulumlarını içeren bir rapor oluşturur.
- Windows Program Ekle/Kaldır’a tek tıkla erişim sağlayın. Buradan normal kaldırıcıyı kullanarak antivirüsü kaldırabilirsiniz.
- 28 antivirüs programı için resmi özel kaldırıcılar sağlar. Kaldırıcılar tek tıkla çalıştırılabilir.
- Program sürekli olarak güncellenmektedir. Başlatıldığında otomatik olarak güncel sürüm olup olmadığı kontrol edilir.