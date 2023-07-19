APK Editor Pro, APK Android uygulamaları ve oyunları düzenlemek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

Erkan Calp - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

APK Editor Pro Nedir?

APK Editor Pro son sürüm indirme linki burada! APK Editor, en iyi APK düzenleme programıdır. Android telefonunuza indirdiğiniz APK uygulaması veya oyunun içeriğini görmenize, düzenlemenize imkan tanır. APK Editor Pro ayrıca herhangi bir uygulamayı APK yapmanızı, APK’ya çevirmenizi sağlar. APK dosyalarını düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız, APK Editor Pro sürümü tavsiye ederim.

APK Editor Pro Ne İşe Yarar?

APK izinlerini ortadan kaldırmak, oyun kaynaklarını hack’lemek, reklamları kaldırmak, arka plan resmini değiştirmek vs. için bu düzenleme aracına güvenebilirsiniz. Genel olarak APK dosyalarını çeşitli şekillerde düzenlemek ve hack’lemek için için APK Editor Pro’yu kullanabilirsiniz. Uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak teknik bilgi gerektirir.

APK Editor Pro, özelliklerle dolu bir düzenleme aracıdır. Bu özelliklerin başında uygulama verilerini düzenleme, küçük kod düzenleme, ücretsiz yama işlevi, dil özelleştirme ve düzeni yeniden yapılandırma geliyor. Ek olarak, APK Editor Pro dizilim yerelleştirme, uygulamadaki kısıtlamların kaldırılması, performans iyileştirmesi ve yeniden adlandırma desteği sunar.

Program ayrıca Android telefonunuzda gereksiz olan otomatik başlatılan uygulamaları yönetmenize yardımcı olan Otomatik Çalıştırma Yönetimi işlevine sahiptir. APK Editor uygulamasının eski sürümünden farklı olarak APK Editor Pro, Manifest Düzenleme özelliği ile gelir. Bu özellikle birden fazla dosya için meta verileri barındıran dosya hack’lenebilir ve düzenlenebilir.

APK Editörü APK Editor Pro, iki tür düzenleme seçeneği sunar. Full Edit ve Simple Edit. Full Edit, APK’dan gelen dosyaları yeniden yapılandırmanızı sağlarken, Simple Edit APK içindeki dosyaların yerini değiştirmenizi sağlıyor. APK düzenleme hiç bu kadar kolay olmamıştı! Uygulamanın arka plan görüntüsünü değiştirme, dil ekleme, izinleri kaldırma ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

APK Editor Pro APK

APK Editor Pro uygulamasını Android 3.1 ve üzeri işletim sistemli bir Android cihazda kullanabilirsiniz. APK Editor Pro’yu kullanarak APK dosyalarını çok az veya hiç özel gereksinim olmadan düzenleyebilirsiniz. Android Emülatörü programı ile APK düzenleme uygulamasını PC’nize yükleyebilirsiniz. APK Editor Pro yüklemesi basit bir araçtır. Yukarıdaki APK Editor Pro APK İndir butonuna dokunarak hızlıca indirip yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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APK Nedir? APK Dosyası Ne Demek?

Android cihazınız varsa APK terimini duymuşsunuzdur ve ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. APK, Android Paketi (bazen Android Paket Kiti veya Android Uygulama Paketi) anlamına gelir. Android’in uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullandığı dosya biçimidir. APK’lar bir uygulamanın cihazınıza doğru şekilde yüklenmesi için gereken tüm öğeleri içerir.

APK bir arşiv dosyasıdır, yani birden fazla dosya ve bunlarla ilgili bazı meta veriler içerir. ZIP ve RAR gibi diğer arşiv dosyası türlerini biliyorsunuzdur. Genel olarak, arşiv dosyaları (ZIP gibi) daha taşınabilir hale getirmek veya yerden tasarruf etmek amacıyla sıkıştırmak, birden fazla dosyayı tek bir dosyada birleştirmek için kullanılır. Android Java’da yerleşik olduğundan APK’lar JAR (Java Arşivi) dosya biçiminin bir çeşidir. Tüm APK’lar özünde ZIP dosyalarıdır ancak APK olarak düzgün çalışması için ek bilgiler içermeleri gerekir. Yani tüm APK’lar ZIP’dir ancak tüm ZIP’ler APK değildir. Merak ediyorsanız bir APK dosyasını açıp içinde ne olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir ZIP dosyası gibi açmak için 7-Zip gibi en iyi sıkıştırılmış dosya açma programlarından birini kullanabilirsiniz.

APK dosyası ne için kullanılır? APK dosyaları Android telefonunuza uygulama yüklemenize olanak tanır. Windows 10’da mağaza uygulamalarını yüklemek için kullanılan APPX dosyalarına ve diğer platformlardaki ilgili paket dosyalarına benzer. Cihazınızda bir APK açtığınızda telefonunuza nasıl yükleyeceğinize dair bilgilerin yanı sıra hakkında bilgi içerir. Normalde Google Play’e girdiğinizde ve bir uygulamayı indirdiğinizde mağaza APK’yı sizin için otomatik olarak yükler. Play Store aynı zamanda bir paket yöneticisi olarak işlev görür; bu, aygıttaki yazılımı kolayca yüklemek, güncellemek ve kaldırmak için bir araçtır.