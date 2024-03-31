Kendi akvaryumunuzu oluşturabildiğiniz Aquarist oyununda, balıklarınızı üretin ve işinizi büyütün!

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir akvaryumcunun rolüne büründüğünüz Aquarist oyununda, sandbox oyun deneyimi yaşayacak ve balıklarla ilgileneceksiniz. Kaplumbağalar, köpekbalıkları, ahtapotlar ve aklınıza gelebilecek her türlü suda yaşayan canlıyı besleyecek ve akvaryumlar oluşturacaksınız.

Kendi akvaryumunuzu oluşturduğunuz bu yolculukla çoğu şeyi siz yapacaksınız. Hatta her işi siz yapacaksınız. Akvaryum camlarını silecek, kum ve taş ekleyecek ve balıklar için yaşanılabilir bir ortam yaratacaksınız. Her balığın ömrünün sonuna kadar yaşamak istediği bir akvaryum yarattıysanız, müşterileri davet edin ve sergileyin.

Hem tuzlu hem de tatlı su balıklarını oyunculara sunan geliştiriciler, büyüleyici birçok su hayvanını içerisinde barındırıyor. Çoğu hayvanı yaşatabilecek dünyanın en büyük akvaryumunu yaratın ve dekore edin.

Aquarist İndir

Akvaryumlar inşa din, balıklarınızı üretin ve işinizi büyütün. 29 Mart'ta oyuncularla buluşan bu simülasyon oyunu, kapsamlı içerikleriyle birlikte sürdürülebilir bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. 7 dolara yakın bir fiyat etiketiyle Steam kütüphanesinde yer alan Aquarist, demo sürümünü de sayfasında bulunduruyor.

Eğer oyunu almadan önce deneyimlemek istiyorsanız, demo sürümünü oynayabilirsiniz. Siz de Aquarist indirin ve dünyanın en büyük akvaryumcusu olun!

Aquarist Sistem Gereksinimleri