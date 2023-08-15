AR Draw: Trace to Sketch içerisinde bulunan dersler ile birlikte yeni teknikler öğrenip, çizimlerinizi yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günlük yaşamınız için iyi bir vakit geçirme uygulaması olan AR Draw: Trace to Sketch'te, çizim yeteneğinizi gitgide geliştirerek mükemmel çizimlere imza atabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzdan çizim dersleri alabileceğiniz bu uygulamada, yayınlanmış derslere girerek yeni modeller ve teknikler öğrenebilirsiniz.

Herhangi bir fotoğrafınızı gelişmiş bir yapay zeka görseline çeviren AR Draw: Trace to Sketch, çektiğiniz fotoğrafları kaleme almanıza da olanak tanıyor.

AR Draw: Trace to Sketch İndir

İçerisinde ayrıca bulunan şablonları ile birlikte, çizimlerinize yeni tatlar ve dokular kazandırabilirsiniz. Hayvanlar, insanlar, doğa, manzara, araba, çocuklar ve daha birçok şablondan birini seçerek, çizimlerinizde giderek ustalaşın. Siz de AR Draw: Trace to Sketch indirin ve telefonunuzu ya da bir kağıdı kullanarak inanılmaz resimlere imza atın.

AR Draw: Trace to Sketch Özellikleri