AR Draw: Trace to Sketch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 47.00 MB
- Üretici Tool Utility devloper
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AR Draw: Trace to Sketch içerisinde bulunan dersler ile birlikte yeni teknikler öğrenip, çizimlerinizi yapabilirsiniz.
Günlük yaşamınız için iyi bir vakit geçirme uygulaması olan AR Draw: Trace to Sketch'te, çizim yeteneğinizi gitgide geliştirerek mükemmel çizimlere imza atabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzdan çizim dersleri alabileceğiniz bu uygulamada, yayınlanmış derslere girerek yeni modeller ve teknikler öğrenebilirsiniz.
Herhangi bir fotoğrafınızı gelişmiş bir yapay zeka görseline çeviren AR Draw: Trace to Sketch, çektiğiniz fotoğrafları kaleme almanıza da olanak tanıyor.
AR Draw: Trace to Sketch İndir
İçerisinde ayrıca bulunan şablonları ile birlikte, çizimlerinize yeni tatlar ve dokular kazandırabilirsiniz. Hayvanlar, insanlar, doğa, manzara, araba, çocuklar ve daha birçok şablondan birini seçerek, çizimlerinizde giderek ustalaşın. Siz de AR Draw: Trace to Sketch indirin ve telefonunuzu ya da bir kağıdı kullanarak inanılmaz resimlere imza atın.
AR Draw: Trace to Sketch Özellikleri
- Her geçen gün yeni gelen şablonlara göz atarak, yeni içerikler keşfedin.
- Talimatlara bağlı kalarak kolayca çizimlerinizi yapın.
- Ekranda daha iyi görünmesi için opaklık ve filtre ayarlarını kullanın.
- Galerinizden bir fotoğrafı kullanma ya da çekme imkanına sahipsiniz.
- Çizeceğiniz görseli ekrana kitleyin ve sınırsız bir şekilde işinize devam edin.
- Basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, kafanız karışmadan çizimlerinizi yapın.