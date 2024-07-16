AR Drawing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 61 MB
- Üretici AppVillage Global
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AR Drawing APK'da, AR teknolojisinden faydalanarak çizimlerinizde kendinizi geliştirebilirsiniz.
Eskiz çizimlerinizde size yardımcı olan AR Drawing APK, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak siz kullanıcılara çarpıcı resimlerinde yardımcı oluyor. Dilediğiniz her yüzeyde istediğiniz her şeyi çizebilir ve AR teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da içe aktararak eşsiz görünümler kazandırabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı çizime dönüştürün ve kaydedin.
1000'den fazla şablonu kullanarak isterseniz çizim yapın isterseniz boyayın. Hayvanlar, doğa, yiyecek, Anime karakterleri veya aklınıza ne gelirse seçerek işlemlerinize başlayabilirsiniz. Binlerde şablonu ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve çizim yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
İstediğiniz bir fotoğrafı seçin, niteliğini kısın ve çizgilerin üzerinden geçin. Bu şekilde hem çizim yeteneklerinizi geliştirebilir, hem de farklı deneyimler kazanabilirsiniz.
AR Drawing APK İndir
Kullanıcı dostu arayüzü, kolay anlaşılır özellikleri ve ücretsiz sunulan şablonlarıyla birlikte istediğiniz her şeyi AR Drawing APK'yı indirerek yapabilirsiniz. Uygulamanın tek kötü yanı ise fazla dahili reklam olması diyebiliriz. Çizimleriniz sırasında karşınıza çıkan reklamlardan bir zaman sonra bıkabilirsiniz.
AR Drawing APK Özellikleri
- AR teknolojisiyle çizin ve izleyin.
- 1000'den fazla ücretsiz boyama ve izleme şablonu örneği.
- Hayvanlar, doğa, yiyecek ve anime karakterleri gibi özel şablonlar.
- Kolay çizim için AI Dönüştürme aracını kullanarak kendi resminizi dönüştürün.
- Eksiksiz bir fotoğraf çizimi oluşturmak için çeşitli seçeneklerle eskizleri geliştirin
- Kullanıcı dostu özellikler ve arayüz.
- Yaratıcı dehanızı keşfedin ve hayal gücünüzü hayata geçirin.