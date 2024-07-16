AR Drawing APK'da, AR teknolojisinden faydalanarak çizimlerinizde kendinizi geliştirebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eskiz çizimlerinizde size yardımcı olan AR Drawing APK, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak siz kullanıcılara çarpıcı resimlerinde yardımcı oluyor. Dilediğiniz her yüzeyde istediğiniz her şeyi çizebilir ve AR teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da içe aktararak eşsiz görünümler kazandırabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı çizime dönüştürün ve kaydedin.

1000'den fazla şablonu kullanarak isterseniz çizim yapın isterseniz boyayın. Hayvanlar, doğa, yiyecek, Anime karakterleri veya aklınıza ne gelirse seçerek işlemlerinize başlayabilirsiniz. Binlerde şablonu ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve çizim yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

İstediğiniz bir fotoğrafı seçin, niteliğini kısın ve çizgilerin üzerinden geçin. Bu şekilde hem çizim yeteneklerinizi geliştirebilir, hem de farklı deneyimler kazanabilirsiniz.

AR Drawing APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzü, kolay anlaşılır özellikleri ve ücretsiz sunulan şablonlarıyla birlikte istediğiniz her şeyi AR Drawing APK'yı indirerek yapabilirsiniz. Uygulamanın tek kötü yanı ise fazla dahili reklam olması diyebiliriz. Çizimleriniz sırasında karşınıza çıkan reklamlardan bir zaman sonra bıkabilirsiniz.

AR Drawing APK Özellikleri