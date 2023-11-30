Assistive Touch APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı araçtır.

Berkcan Aktürk - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eski iOS cihazlardan hatırladığımız Assistive Touch, Android sürümlerinde kullanabileceğimiz Assistive Touch APK ile karşımıza çıkıyor. Peki Assistive Touch APK nedir? Bu uygulamada, ekranda kayan bir panel sayesinde Android telefonlarınızdaki işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Assistive Touch içerisinde ses düzeyini, favori uygulamanızın kısayolunu, sanal düğmeleri ve bazı ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz.

Assistive Touch APK'da kullanabileceğiniz bazı özellikler şunlardır:

Ekran Görüntüsü Yakala (5.0 ve üstü)

Açılır pencere (5.0 ve üstü)

Bildirimi Aç ve kapat

WiFi

Bluetooth

Konum (GPS)

Zil modu (Normal mod, Titreşim modu, Sessiz mod)

Ekran döndürme

Sesi artırma ve azaltma

Uçak modu

El feneri

Cihazınızdaki tüm uygulamaları veya oyunları başlatın

Assistive Touch İndir

Bu uygulama istediğiniz tüm işlemleri yapabildiğiniz bir kısayol uygulamasıdır. Kolayca Wifi, el feneri, zil sesi, uygulama ve daha fazlasını açabilirsiniz. Siz de Android telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde Assistive Touch APK indirerek, daha rahat bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca kullanmış olduğunuz panelinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Simgesini değiştirebilir, arka plan rengini düzenleyebilir ve mekaniksel ayarlamalarını yapabilirsiniz. Tüm bunların yanında, uygulamanın en iyi özelliklerinden biri olan ekran kaydediciyi de zorluk yaşamadan kullanabilirsiniz. Reklam ve filigransız bir şekilde, tek tıkla ekranınızı kaydedebilirsiniz.