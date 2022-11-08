Temel seviye için programlama öğrenme programı Codemurai - Learn Coding

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kolay yönden herkes bir şeyler öğrenmek ister. Ancak, neredeyse hiçbir şey kolay değildir. Bir yönden herkes kolay bir şekilde programlama öğrenmek ister. Fakat, her şeyde olduğu gibi bu da kolay değildir ama daha basit bir şekilde kodlama öğrenebilirsiniz. Codemurai - Learn Coding uygulaması kolay bir şekilde kodlama öğrenmenize yarıyor.

Codemurai - Learn Coding İndir

Birçok programla dilinin bulunduğu uygulamada Türkçe dil desteğinin olmadığını şimdiden söyliyelim. Birçok dili öğrenebileceğiniz uygulama HTML, CSS, Python Android programlama ve iOS programlama gibi birçok dili öğretmektedir.

Uygulama sadece bir kitap gibi değil aynı zamanda da uygulamalı örnekler göstermektedir. Bu sayede birçok dili kolay bir şekilde temel atabilirsiniz. Codemurai - Learn Coding orta seviyede bir İngilizce bilgisi istemektedir.

Bu nedenle sadece Türkçe ile bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Eğlenceli bir şekilde ve birazda uygulamalı bir şekilde programlama öğrenmek istiyorsanız. İngilizce öğrenmeniz şart gibi gözüküyor. Uygulama basit bir arayüze sahip olsada biraz karışık gözükebilir.

Temel seviyeden başladığınız bu yolculukta pes etmemeniz gerektiğini şimdiden söylemek isteriz. Öyle ki programlama öğrenmek birden olacak bir şey değildir. Bu sebebten ötürü sabretmeniz ve yavaş yavaş ilerlemenizi öneririz.